雷军：小米9支持4x4 MIMO技术，微博发布会进入尾声

IT之家2月18日消息 小米9发布在即，@雷军 频频在微博为其造势。刚刚，雷军在微博表示小米9微博发布会已经进入尾声，并又公布了一个小米9的新特性。

雷军表示，小米9采用了上下天线智能切换技术，以及智能天线有源调谐技术，在保证信号质量的同时缩减了天线净空区（1mm）。天线工程师还针对插耳机、充电、视频播放等多个场景的智能天线切换做了对应的优化，提升了这些特殊场景下的连接性能。

此外，小米9还支持HPUE和4x4 MIMO技术，极大提升了弱场下手机信号覆盖强度，极端模式下实测上传速率较传统方案提升了50%以上。

此外，雷军在微博调侃称“小米9 这场微博发布会还没有结束，我就已经荣膺‘小米第一数码博主’”。

昨日，雷军在小米9的“微博发布会”上相继公布了小米9正面渲染图、业内最大超线性扬声器以及Game Turbo游戏模式等配置，最后根据媒体爆料，小米9还支持20W无线闪充。

目前，雷军已经在微博公布了小米9的两个配色——全息幻彩紫和全息幻彩蓝；同时小米9探索版官方图也被曝光了出来。

综合目前的消息来看，小米9系列采用了最新的7nm高通855处理器，三星AMOLED全面屏，内置屏幕指纹，电池3500mAh，支持27W快速充电。售价方面，据可靠消息源称，小米9标准版售价3499元起，而透明探索版则将4999元起跳。