2019款苹果iMac 27英寸顶配i9-9900K+Vega48开箱跑分出炉

苹果于3月底正式开售了此前更新的2019款iMac台式机，21.5英寸和27英寸型号均采用了新的处理器和图形芯片，今天本人的iMac 27英寸i9-9900+Vega48-32g 版已到货开箱。具体配置如下：

之所以用拍照，不用截图，是因为p图太多。

我平时是做视频和照片处理工作的，废话不多说，其他具体的配置请看IT之家的系列资讯文章，现在直接跑分。

Geekbench4.1跑分，在macOS 10.14.4系统下，Intel i9-9900k单核6376分，多核33994分。

下面是Vega48的跑分。(选配里只能选到Vega48，并不能上64，有没有什么新的优化也没具体消息。

Vage48的跑分比GTX 1070高还是有点意外，毕竟这货用来视频编辑的时候会比同跑分显卡舒服很多。(个人感受，不论证，不辩解)

我自己没多的macOS系统机器，下面只能对比一下我去年顶配的MBP 15英寸版，i7-7920HQ+16GB+Radeon Pro 560 4GB+1TB。系统同样是macOS 10.14.4。

Geekbench4.1 下i7-7920 HQ单核4972分，多核16534分。

下面是Radeon Pro 560的跑分：

然后是自带Intel HD630的跑分：

苹果本次升级仅限于视网膜（Retina）屏幕的版本，新款21.5英寸iMac搭载英特尔第8代酷睿i3 / i5处理器，其对应版本也分别配备了2GB显存的Radeon Pro 555X以及4GB GDDR5显存的Radeon Pro 560X图形处理器。官方称新iMac的处理性能最高提升60%，最高可选配4GB显存的Radeon Pro Vega 20图形处理器，整体性能最高提升80%。

新款21.5英寸iMac标配内存为8GB的2666 DDR4，最高可选配16GB或32GB，存储空间为1TB的5400-rpm硬盘/ 1TB的Fusion Drive融合硬盘，苹果也提供了256GB、512GB、1TB三种固态硬盘、1TB的融合硬盘可供增容。

27英寸款新iMac搭载了英特尔第8代酷睿i5处理器，最高主频3.0GHz，Turbo Boost后最高可达4.1GHz，苹果还提供了3.1GHz的第八代i5六核处理器以及3.7GHz的第9代i5六核处理器、英特尔第9代酷睿i9八核处理器版本。苹果也按照不同定位为27英寸的新iMac提供了Radeon Pro 570X、Radeon Pro 575X、Radeon Pro 580X几款图形处理器可供选择，最高显存8GB HBM2，图形处理性能提升50%。官网也提供了Radeon Pro Vega 48可供选配。