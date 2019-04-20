紧急提醒，《QQ透明名片》《闪照解密》等10款有害应用别下载

IT之家4月20日消息 国家计算机病毒应急处理中心通过互联网监测发现，十款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，其主要危害涉及资费消耗、系统破坏、流氓行为和赌博四类。

这些违法有害移动应用具体如下：

1、《福字助手》（版本1.0）、《梦想流量启航版手机版》（版本5.0）、《闪照解密》（版本1.0）这三款移动应用软件存在资费消耗行为，含有风险代码，请在使用时注意。

2、《微盒》（版本1.1.1）这一款移动应用存在系统破坏行为，利用系统漏洞进行提权，私自修改系统配置，警惕造成系统破坏。

3、《QQ透明名片》（版本1.0）、《四五魔盒》（版本1.0.1）这两款移动应用存在危险行为代码等流氓行为，严重干扰移动设备正常使用。

4、《Cartoon Assault》（版本1.0）、《临安十三水》（版本1.1.0）、《乐兴捕鱼》（版本1.1.1）、《Baby karaoke：卡拉OK》（版本1.3）这四款移动应用涉嫌赌博，通过押点数、斗牌、博彩等形式进行含有赌资往来的赌博活动，涉及违法并使用户存在财产风险。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先不要下载这些违法有害移动应用，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。