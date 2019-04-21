90后女生“高价低卖”迪士尼门票套现，700余万元“庞氏骗局”终崩盘

IT之家4月21日消息 日前，上海市静安区法院审理了一起诈骗案，90后上海女孩袁婷（化名）以迪士尼“总经理助理”身份高买低卖迪士尼门票套现700余万元，用于整容、买奢侈品、还信用卡。最终“庞氏骗局”崩盘被抓获送上刑事被告席。

据了解，这名女生曾在迪士尼做过实习生，案发前无业，她在供词中表示，“我每个月收入只有4500元，但开销太大，欠下了十几万元的信用卡，想起自己曾经在迪士尼实习过4个月，就自作聪明想起了这个主意。”



她从迪士尼官网或其他网站买正价或打折票，以五折的超低价对外销售，随后有人上钩作为其“代理商”，袁婷通过这种拆东墙补西墙的方式，先拿到钱款，然后要求对方去迪士尼游玩时出票，中间的时间差她就将这些资金用来还信用卡或者挥霍。然后在利用代理商渠道继续敛财。这个方法为她带来了不少的资金，但“拆东墙补西墙”总有崩盘的时候。不到四个月袁婷资金链断裂，收到的资金也都花光，票也出不来，最终“爆雷”。

根据供词，到2018年6月5日，袁婷大概还有1500多张成人票和20多张儿童票没有出，但实际情况远高于这个数字，因为很多代理商尚未交付出票信息。代理商发现情况不对于是报案，这时候袁婷也主动到公安机关自首。庭审中，袁婷对自己的犯罪事实供认不讳，她的行为造成五家代理商损失合计700余万元，但袁婷辩护人认为，犯罪金额应该以其实际诈骗金额为准，只有130余万。这些所谓的代理商也是从中加价牟利，所以赚取的差价应该被抵扣。鉴于其是初犯，且有认罪悔罪情节，袁婷辩护人恳请法院从轻判罚，法院宣布该起案件择日宣判。

根据刑法第二百六十六条有关诈骗罪的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。袁婷的犯罪行为涉案金额已经符合“数额特别巨大”标准，依法应当判处十年以上有期徒刑。