iQOO武士黑明天全网首发开售：3698元

IT之家4月22日消息 经过5天时间的预售，iQOO武士黑将于明天正式全网开售，各位iQOO的粉丝们可以关注一下。产品配置方面，iQOO武士黑升级为12G+128G，运存更大，运行更流畅。

外观方面，iQOO武士黑采用碳纤维纹理设计，加上iQOO标志性的跑车腰线设计，战斗感十足。配置上，iQOO武士黑依然采用高通最先进的骁龙855处理器，较前一代产品上，骁龙855的性能提升高达45%。

iQOO武士黑使用了44W超快闪充和4000毫安时超大锂电池的供电组合方案。44W超快闪充可以在45分钟内充满一部iQOO，而在vivo实验室状态下，4000毫安时超大锂电池可以获得平均13.5小时的续航时长。

iQOO武士黑存储为12G+128G，配合骁龙855和vivo特有的Multi-Turbo系统，可以让软件优化更加淋漓尽致。

iQOO武士黑内置的vivo钱包功能在更新最近版本后，新增了9张公交卡，其中包括武汉通、琴岛通、哈尔滨城市通、绿城通、合肥通、台州公共交通卡、江苏交通一卡通·南通、河北交通一卡通、海岛通。

加上之前已经上线的京津冀互联互通卡、岭南通，vivo公交将支持多达11张公交卡，覆盖全国200余个城市。

iQOO武士黑手机将于明天全网正式开售，售价3698元：点此购买。