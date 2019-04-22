高通骁龙本登场，有这些全新的软硬件体验

IT之家4月22日消息 今年MWC期间，高通宣布推出全球首款商用5G PC平台——高通骁龙8cx 5G计算平台，为消费者、中小企业、大型企业和时刻联网人士带来了新体验。

高通一直在推动整个PC行业的发展和创新，同时也表示，骁龙本能为PC用户带来革新的用户体验，包括出色的电池续航、即开即用、联网待机、5G/LTE连接、位置感知的能力，并且支持PC厂商打造轻薄、安静且低温的产品形态。

从骁龙835、骁龙850，到去年12月最新发布的骁龙8cx，高通已推出三款面向PC的骁龙平台，其不断扩展的产品层级和路线图，可满足不同价位、不同层级的设备对于性能的需求。

以骁龙8cx为例，其采用了第二代高通骁龙X55 5G调制解调器，是迄今为止最快的骁龙平台，支持客户在轻薄无风扇的全新设计中，为消费者、中小企业和大型企业，带来具备强大计算、多天电池续航和数千兆比特连接的体验。

此外，较早前推出的骁龙850移动计算平台亦可为PC带来许多备受欢迎的智能手机特性，包括保持LTE或Wi-Fi的始终连接，使用户能在移动状态下接收通知，并实现近乎始终的数据同步。相较于前代产品，这种高能效的架构将支持高达30%的系统级性能提升，同时AI性能提升至高达三倍，以及长达25小时的连续使用或在日常普通使用场景下支持持续多天的电池续航。

在产品方面，多家企业已陆续推出骁龙本，如华为近期刚发布的搭载骁龙850移动平台的始终在线、始终连接的PC产品华为MateBook E。华为MateBook E内置4G LTE，插入Nano-SIM卡，即可享受4G网络持续在线。MateBook E与Windows 10操作系统兼容，采用的无风扇设计，可带来更加丰富、先进的移动特性。

除了需要强大、高效的硬件能力，应用程序对于PC体验同样十分重要。针对Windows上常用的生产类工具，如Word、PowerPoint、Skype，以及一些娱乐工具如Gameloft，骁龙移动计算平台都能够很好的支持。

举例来说，高通去年12月宣布与高性能浏览器Firefox合作，为骁龙本提供Firefox的ARM64原生支持。这一合作可以充分利用骁龙移动平台上的多核CPU，在打开多个网页标签时，Firefox可以在不同的CPU上运行不同的网页标签，因此对于用户而言，实际的网页浏览体验会更加迅速。

近期，高通与Firefox宣布基于骁龙移动计算平台，在多线程处理上更进一步，通过更好地调用八颗CPU核心，可以实现更快速、高效、个性化和便捷的网页浏览、网页加载体验，现在，首个公测版现在已经可以下载体验（详情点此）。