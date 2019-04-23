中国联通5G品牌标识“5Gⁿ”正式发布

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IT之家4月23日消息 在今天进行的中国联通全球产业链合作伙伴大会上，中国联通正式公布了旗下5G全新品牌标识5Gⁿ，这一品牌的标识主题口号是“让未来生长”。
根据中国联通的说法，5Gⁿ标识的n代表了5G的多场景应用和无限可能，比如融媒体、智慧医疗、智能网联、智慧教育、智能制造、智慧体育、智慧安防、泛在低空等。
会上，中国联通还宣布已经在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州和雄安七个城市城区部署连续覆盖的5G网络，并将在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网。
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