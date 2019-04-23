再也不用F码了！小米9全面现货销售

IT之家4月23日消息 今天，小米官方宣布小米9手机全面现货销售，作为小米手机现阶段的旗舰产品，小米9 6GB+128GB版售价2999元，8GB+128GB版售价3299元，8GB+256GB版售价3699元。当然，这次全面现货销售并不包括售价3999元的小米9透明尊享版。

小米9手机采用了一块6.39英寸的三星AMOLED屏幕，分辨率为2340x1080，支持屏幕指纹识别。在配色上有深空灰、全息幻彩蓝、全息幻彩紫、透明版、王源限量版和透明尊享版可选。处理器方面，小米9采用了骁龙855处理器，搭载MIUI 10系统，支持MI Turbo、Game Turbo技术。

在存储配置上，标准版的小米9手机6+128GB和8+128GB两个版本，而透明版有8+256GB一个版本，王源限量版也是8+128GB，售价最高的透明尊享版则是12+256GB。

小米9手机在拍摄方面采用了索尼4800万像素超广角微距三摄，三颗摄像头分别是4800万像素的索尼主摄像头、1200万像素的人像镜头、1600万像素的超广角+微距镜头。支持2倍光学变焦和10倍数字变焦，对焦方式包括激光对焦、相位对焦和反差对焦。前置摄像头则是采用了2000万像素美颜相机。

在续航方面，小米9手机电池容量为3300mAh，支持20W无线闪充和27W有线闪充。小米9 6GB+128GB版售价2999元，8GB+128GB版售价3299元，8GB+256GB版售价3699元。现在已经全面开售。