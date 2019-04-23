魅族16s发布会现场曝光新彩蛋：为了100%优化搞了那么多飞机？

IT之家4月23日消息 今晚19:30，魅族16s手机发布会将在珠海举行，有网友提前到现场探馆，发布会现场有一个神秘的“飞机稿”展台。对此大家都相当好奇，魅族到底在搞什么飞机？

对此有内部人士透露，这个展台将展示魅族16s，从1%的细节付诸100%优化中所耗费的设计和物料方案，其中不乏有后盖面板、主板设计和摄像头等零部件。这是要跟全球用户表达，魅族16s是一款真正精益求精的新品。

早前从邀请函来看，魅族就像表达16s是一款“100% Efforts for 1% Selected”的产品，根据IT之家报道，此前魅族16s已经入网工信部，机身三围数据为151.9x73.4x7.65mm，机身重量为166g；屏幕采用一块6.2寸、分辨率为2232x1080的屏幕；核心配置上，根据之前黄章自己的说法，该机将搭载骁龙855处理器。

工程师爆料显示魅族16s跑分达到37W，但关键还在于性能的优化。此次系统并没有搭载Flyme 8，但是会提前体验到核心功能，工程机视频显示非常流畅。根据此前公布的测试视频，魅族16s智能冻结3.0技术加持下，打开两轮应用耗时100s。

根据此前魅族官方公布的HiFi音频USB-C转3.5mm耳机线，魅族16s很有可能取消了3.5mm耳机孔，专门提供了带有HiFi芯片的转接线。在拍照方面，魅族16s手机采用了4800万像素带有OIS的双摄模组，主摄采用IMX586，从工程师优化的微博日跟帖来看，魅族16s在暗光表现非常强悍，完全发挥出4800万像素直出的拍照水准。

价格方面，早前也有视频爆出魅族16s的价格在3398元以上，目前俄罗斯的售价海报也曝光，33990卢布也约等于3560人民币，看来这次价格真的不便宜。部分销售商近期也将魅族16s的价格公布出来，魅族16s 6+128GB版本售价为3598元。所以魅族16s手机售价超过3000元是没得跑了。