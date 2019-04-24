和解后苹果股价上涨4.1%，高通股价上涨51.7%

4月24日消息，据国外媒体报道，苹果与高通之间因专利授权费而起的法律大战，持续了两年多之后在上周二突然宣布和解，撤销两家公司全球范围正在进行的全部诉讼，并在专利授权、芯片供应方面达成了多年的合作协议。

苹果高通法律大战和解，对双方其实都是有利的，对苹果而言，与高通和解之后，他们在5G芯片方面的困扰将迎刃而解，也不会面临来自高通的专利侵权诉讼；对高通而言，与苹果和解之后，他们的专利授权费模式得以继续，未来主要的利润来源有了保障，苹果在未来的几年仍将是其芯片客户，有利于提升营收及新技术的研发。

但在资本市场上，苹果与高通和解却带来了不同的效果，高通股价在与苹果和解之后大幅上涨，苹果股价虽也有上涨，但其涨幅是远不及高通。

周二美国股市收盘时，高通股票价格为86.72美元，而在同苹果宣布和解前一个交易日收盘时，其股价为57.18美元，本周二收盘时的86.72美元，较之是上涨了51.7%。

▲高通股价

同高通和解之后，苹果股价整体也呈上涨趋势，但上涨幅度远不及高通。同高通和解前一交易日苹果股票收盘价为199.23美元，本周二收盘时为207.48美元，5个交易日上涨8.25美元，涨幅仅4.1%。

▲苹果股价

和解之后苹果高通股价整体表现出现很大的差距，从和解当天也能看出了，在苹果高通宣布达成和解的当天，高通股价就大涨了23.21%，苹果股价只上涨了0.01%。