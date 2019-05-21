腾讯刘炽平提出三种演化，生态方式开放不做“颠覆者”

IT之家5月21日消息 今天，2019腾讯全球数字生态大会在昆明滇池国际会展中心开幕。腾讯总裁刘炽平在大会致辞中表示，数字世界与物理世界正紧密融合，数字化将给经济社会发展带来巨大机遇。他认为，当前产业发展中发生着三个重要的演化。

第一种演化，是从开放生态演化到生态开放。自2011年开始，腾讯用去中心化方式衍生了一个开放生态，现在，腾讯要提出一个更新迭代的开放战略。

第二种演化，是从互联网的产业化到产业互联网。刘炽平表示，各行各业在增效率，降成本方面还有很大空间，相信产业互联网将是各行各业全面提升生产力，进行信息化转型升级的重要载体。

第三种演化，是数字全球化演化到全球数字化，刘炽平提到，相信未来20年，数字世界和物理世界将会深度融合，全球数字化全面启动。这将带来巨大机遇，以及新的挑战。

以下为演讲全文：

尊敬的各位领导，各位来宾，合作伙伴，媒体界的朋友们，大家好！

非常欢迎大家来到美丽的彩云之南！刚才陈舜副省长说得很好，现在是数字化产业互联网升级的风来了，我们也希望在大家一起的努力之下，可以把产业互联网数字化升级这阵风吹得越来越热。

在这里我非常感谢云南省委、云南省政府以及昆明市对我们这次大会的大力支持。我们和整个云南省有很多的合作，其中一个标杆是“一部手机游云南”这个项目，大家可能在机场的时候看到很多的宣传。这个项目是腾讯在助力整个实体经济、助力产业数字化升级领域一个非常重要的标杆项目，目前已经取得了一定的成绩，相信大家用小程序就可以感受到这个项目的魅力。未来我们会继续利用科技的力量助力云南成为世界一流的旅游目的地，我们将会为云南的跨越式发展带来源源不断的生机和活力。

在以前，腾讯每年会组织三个主要的行业论坛：互联网+数字经济峰会，云+未来峰会，以及全球合作伙伴大会，那么今年我们把这三个会合一，放在昆明举行，就是我们的腾讯全球数字生态大会。在这个大会里，我们最强调的是生态，因为我们看到数字世界的生态与物理世界的生态在不断趋同，而且越来越紧密的融合在一起。过去一两年，我们看到一些趋势的演化，我也想在这里和大家进行分享。

第一个演化是我们看到从“开放生态”演化到“生态开放”。2010年开始，腾讯就已经实施开放战略，我们用“去中心化”的方式逐渐形成了从“大树”到“森林”的开放生态，我们可以看见，这个开放的生态已经茁壮成长了，将来会释放更多的动能。同时我们也看到随着数字化的进程，我们从泛互联网生态发展到数字生态，与实体的产业、线下社会，以及人们生活的方方面面更紧密地结合在一起。所以，现在我们需要一个更新迭代的开放战略，不单单用自己的开放来促成生态，更需要是用我们已经形成的巨大生态来进一步地开放，这对我们内外都提出了更新、更高的要求。

具体来说，在腾讯内部，去年9月我们宣布了公司第三次架构调整和战略升级，在互联网下半场，我们一方面要扎根消费互联网，另一方面要拥抱产业互联网。为此我们组建了两个新的事业群，一个是2C的平台与内容事业群（PCG），一个是2B的云与智慧产业事业群（CSIG）。我们希望探索“两张网”的创新和融合，我们希望一方面更好地服务个人用户，另一方面成为各行各业“数字化助手”。我们希望做生态的“共建者”，成为大家的“帮助者”，而不是传统互联网行业的颠覆者。

在腾讯外部，我们的合作伙伴的生态也不断的壮大，形成了三大族群：一个是2C（服务个人用户）的合作伙伴，包括了我们互联网平台上，伴随着我们一起成长的数以千万计的开发者、创业者和数字内容的创作者；第二个是2B（服务机构客户）的合作伙伴，他们在实体产业、公共服务等垂直领域里有非常专业的能力，和腾讯形成了有机的互补；第三个是我们投资公司的生态伙伴，在过去十年我们已经投资了超过700家企业，为我们打开了很多2C和2B的新领域，让我们能够与一个比腾讯更大、更丰富的生态进行合作。

我们希望，腾讯的内外部生态可以相互交融，合作伙伴之间可以彼此互动。过去我们更多依靠单个产品进行对外开放，未来我们会整合公司内部各个产品与业务，并结合外部合作伙伴的能力，来给产业提供最优的解决方案。我们相信，2B业务生态能为2C产品和服务提供更多应用场景，同时产业客户的数字化转型升级，最终也会反哺我们的个人用户，帮助他们提升生活品质。

第二个演化是，从“互联网产业”演化到“产业互联网”。过去二十年，互联网在中国从无到有，迅速壮大，已经成为了数万亿规模的重要产业。目前，全球市值最大的十家科技公司中，中国公司已经占据两席。移动互联网普及率远远超过欧美国家，移动支付交易额更是欧美的十倍以上。

中国GDP过去二十年从全球第七，一路攀升到今天的第二。然而，尽管在GDP总量上，我们跟美国越来越接近，我们的劳动生产率只相当于美国的八分之一。中国各个产业在降低成本、增加效率方面，还有很大的提升空间。

我们相信，产业互联网是各行各业全面提升生产力、进行数字化转型升级的重要载体，将会帮助中国经济从高速度向高质量转型。如果我们能够把个性化的需求和规模化的生产力进行有效连接的话，我们将会创造出很多新的商业模式，并且产生更多的生产力。这在工业时代是难以实现的。所以，互联网再不是一个产业，而是所有产业的核心能力之一。在未来，所有的成功企业，都会是数字化企业。

腾讯在这方面有很深厚的积累。我们耕耘多年的微信和QQ平台已经成为各行各业有效触达消费者的最大平台和数字连接器，我们看到公众号、小程序、移动支付、网络广告、企业微信、安全能力以及大数据、云计算与人工智能技术，正在形成腾讯非常有特色的数字化工具箱。结合我们对个人用户的深入理解，生态伙伴的能力，以及深厚的技术储备，我们能够帮助各行各业的客户获得强大的数字化解决方案。

第三个演化是，从“数字全球化”演化到“全球数字化”。过去二十年，互联网与科技公司在全球化浪潮中获得了快速发展，推动着数字技术在全球的应用与普及，培育了多家市值达到千亿，甚至万亿美元的公司。未来二十年，数字世界与物理世界将深度融合，商品与服务之间的界限会进一步模糊，全球的数字化进程将全面启动。这时，不单单是互联网与科技企业，各行各业都将驶入数字化增长的“快车道”。随着全球数字化，数字技术和信息科技将成为连接全球经济的重要纽带。大量的传统产业和新兴地区，有望通过数字化升级实现跨越式发展。我相信，这也是中国企业跟全球接轨，并且打开全球市场的一个重要契机，我们在这里一定要把握好这个机会。

各位尊敬的来宾，数字化给我们经济社会带来巨大机遇的同时，也将给我们带来新的安全问题、新的社会秩序与伦理规范等挑战。新兴技术正在重塑着经济与社会。如何确保科技造福人类，而不是损害社会？我们认为，作为互联网与科技企业，应该主动地承担起更多责任，我们整个业界需要在自律的基础上形成更多共识：我们应该善用科技，避免滥用，杜绝恶用。这也是腾讯提出“科技向善”的原因。我们希望，“科技向善”成为未来腾讯愿景与使命的一部分，也希望合作伙伴与我们一起努力！我们对健康、开放、公平和可持续的全球数字生态充满期待！

接下来，我的同事将会详细分享腾讯目前在产业互联网与消费互联网领域的生态布局和业务进展，我们还有近三十个行业论坛，期待与各位有进一步交流。谢谢大家！