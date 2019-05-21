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腾讯云总裁邱跃鹏：腾讯全网服务器超100万台，带宽峰值突破100T

2019-5-21 12:15:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月21日消息 2019腾讯全球数字生态大会今天在昆明滇池国际会展中心开幕。腾讯云总裁邱跃鹏在演讲中表示，腾讯全网服务器总量已经超过100万台，是中国首家服务器总量超过百万的公司。腾讯云在中国云计算领域的专利申请数量为3147个，授权量达到1105件，申请量和授权量均排名第一。

邱跃鹏表示，作为一家云厂商，首先要过的第一关就是，如何运营大规模的基础设施。只有具备大规模基础设施运营经验的公司，才能持续提供高速、稳定、安全的云服务。邱跃鹏现场透露，腾讯的带宽峰值已突破100T，是中国第一家达到100T的公司。

在产品易用性和便携性上，去年9月，腾讯云联合微信团队推出“小程序·云开发”，降低小程序的开发门槛。截至目前，开通“云开发”的小程序帐号数超过了16万。

邱跃鹏认为，云厂商在跨越了规模效应的门槛后，云要过的第二关是需要把技术创新转化为产品创新。腾讯云目前有超过200种IaaS、PaaS、SaaS产品，超过90种行业解决方案。

云厂商的第三关，是能提供产业升级的整体解决方案。以金融行业为例，腾讯云将发布的“金融业务服务平台”，包括四大部分，分别是：移动开发平台、分布式金融业务框架、智慧风控平台、智慧营销平台和智慧运营平台，实现了金融业务前、中、后台的全面覆盖，并通过企业微信、微信支付等帮助金融机构在理财、借贷、支付、客服等方面建立与C端用户的连接。

在演讲中，邱跃鹏还宣布在数字政务的基础上，推出腾讯的城市发展解决方案“WeCity”。“WeCity”的底层是腾讯云的基础产品和能力；中间层是智慧平台，支撑数字政务、城市治理、城市决策、产业互联等四种解决方案。最上层是各类“微距服务”：通过微信、小程序等微端工具，实现对C端用户的触达。

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关键词：腾讯云腾讯

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