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华擎发布Z390 Phantom Gaming 7/X主板：全新设计，RGB灯效

2019-5-21 16:14:51来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月21日消息 华擎科技公布了两个新的Phantom Gaming系列ATX主板：Z390 Phantom Gaming 7和Z390 Phantom Gaming X。

两块主板均采用了全新的设计，集成了大量的RGB LED设计特性，2.5GbE Realtek以太网适配器、以及三组M.2插槽。Z390 Phantom Gaming X型号还支持Wi-Fi 6无线网络连接（802.11ax），以获得最大的Wi-Fi性能和连通性。

华擎最新游戏旗舰主板Z390 Phantom gaming X，主打网络功能，使用英特尔Wi-Fi - 6 CNVi模块，该模块还提供蓝牙V5连接。此外，还包括Realtek的RTL8125AG 2.5 GbE局域网控制器，以及一对互补的1 GbE端口后面板。覆盖大多数电路板的全黑PCB和支持RGB的外壳，它们在电路板的美学方面占据主导地位。还有新款Phantom Gaming标志散热器。

Z390 Phantom Gaming X支持高达128 GB的DDR4-4266内存（四个插槽），并具有足够的存储容量，包括8个SATA端口和3个M.2插槽，每个插槽都有自己的专用散热器。前面板带有Type-C端口，后面一个Type-C端口和三个Type-A端口。有三个全长PCIe 3.0插槽，用户可以选择在SLI或CrossFire X中运行多达三个AMD和两个NVIDIA显卡。

据悉，华擎新主板在国外已经开启预定。Z390 Phantom Gaming X价格为330美元。Z390 Phantom Gaming 7的是196美元，预计两款主板的发货时间为5月31日。

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关键词：华擎主板华擎

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