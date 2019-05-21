荣耀20/20 Pro正式发布：魅眼全面屏+后置四摄，499欧元起

IT之家5月21日消息 今天荣耀在伦敦正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro，新机采用了打孔全面屏，后置四颗摄像头。

外观设计方面，荣耀20全系标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，也就是我们常说的打孔屏，另外手机采用了侧边指纹+电源键二合一设计，官方称0.3秒极速解锁。荣耀20系列采用全新潮美设计理念，其中荣耀20 Pro采用四曲面3D玻璃机身设计，手感更加舒适。荣耀20系列有幻影蓝、幻夜黑和冰岛白三种经典配色，同时荣耀20 PRO更有蓝水翡翠和幻夜星河全新潮流配色。

性能方面，荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，搭配最大8GB LPDDR4X内存、最大256GB UFS 2.1存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，支持22.5W快充，30分钟可充满一半电量，荣耀20则内置3750mAh电池，支持22.5W快充。另外，荣耀20系列还支持虚拟9.1环绕声，支持红外线发射器，搭载了EMUI 9.1，内置全新EROFS文件系统，读取速度提升20%，系统体积缩小14%。

拍照方面，荣耀20 Pro后置四摄，包括一个4800万像素主摄像头（IMX586，具有四轴光学防抖和业界最大的f/1.4光圈）和800万像素3倍光变远摄镜头，还有一个1600万像素超广角镜头和一个专用的200万像素微距摄像头，该机的DxOMark评分高达111分，排名第三。支持AIS手持超级夜景模式，可将多达16张不同的曝光照片组合成一张照片。其它亮点还包括双OIS四轴光学防抖，双NPU图像处理能力，204800超高ISO感光度。

荣耀20也后置四摄，分别是4800万像素主摄像头（f/1.8光圈）、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。另外，两部手机前置3200万像素摄像头。

售价方面，荣耀20手机6+128GB售价499欧元（约合人民币3840元），荣耀20 Pro手机8+256GB售价599欧元（约合人民币4610元），将于5月21日开售。