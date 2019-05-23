特斯拉连续第六个交易日下跌：跌幅达20%

北京时间5月23日早间消息，据路透社消息，继花旗银行下调了特斯拉股票的目标价位后，本周三，这家步履蹒跚的电动汽车制造商的股票延续了最近的抛售趋势，致使包括首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在内的近期购买者陷入困境，总计损失达1.75亿美元。

特斯拉股价下跌5.5%，至193.88美元，这是自2016年底以来首次跌破200美元。该公司为筹集新资本，以求赢得更多时间来阻止亏损，曾在5月2日出售了价值18.4亿美元的可转换债券和近9亿美元的股票，此后，斯特拉股价的市值已跌去五分之一。

花旗分析师伊泰·米切利（Itay Michaeli）对特斯拉股票给出“卖出”评级，并将目标价位从238美元下调至191美元。他引述了上周马斯克发给员工的一封电子邮件，信中表示将增加成本削减，以第一季度的烧钱速度计算，最近筹集的27亿美元资金只能给予特斯拉10个月的时间来实现收支平衡。

米切利在一份客户报告中写道：“最近被曝光的内部备忘录似乎对之前的指导意见提出了质疑，但对风险/回报计算毫无帮助。“这可能会造成严重后果，因为汽车制造商的资产负债表总是受到‘螺旋式’信心风险的影响。”

《消费者报告》本周三警告称，特斯拉自动驾驶仪驾驶员辅助软件的最近一次更新无法正常运行，可能不安全。

《消费者报告》汽车测试高级主管杰克·费舍尔（Jake Fisher）在新闻稿中指出：“它似乎对刹车灯或转向灯没有反应，它无法预测其他驾驶员会做什么，因此，你必须不断地提前发出指令。”

特斯拉没有立即回复置评请求。4月22日，马斯克告诉投资者，明年将在美国一些市场推出无人驾驶特斯拉“机器人出租车”（robotaxis），一些自动驾驶专家对此表示怀疑。

提高赌注

马斯克正在努力说服投资者相信，Model 3轿车的需求仍然很高，这款轿车旨在推动特斯拉获得可持续利润，并能够高效、快速地交付给世界各地的客户。特斯拉公司今年第一季度亏损7.02亿美元，并警告称，盈利将推迟到下半年。

据一份文件显示，本周一马斯克行使期权，以每股31.17美元的价格购买了17.5万特斯拉股票，间接持有的公司股票总计超过3400万股。到目前为止，特斯拉的股价已经下跌了41%，截止到本周三，马斯克的股票——包括他在本月的资本筹集中所购买的102880股——价值为66亿美元。

特斯拉的债务在本周早些时候触及低点后止跌。该公司最近发行的2024年到期的可转换债券价格为89.09美分，创历史新低。18亿美元垃圾债券的交易价格为82.5美分，略高于本周一和本周二创下的历史新低。

就信用违约互换（CDS）而言，为特斯拉债务提供保险的成本，前一天为2025年债券面值的27.6%，目前已小幅攀升到28%。