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美科技公司InterDigital称可以向华为授权其5G技术

2019-5-23 9:45:04来源：TechWeb作者：宋星责编：沧海评论：

5月23日消息，据国外媒体报道，美国科技公司InterDigital日前表示，尽管美国试图禁止向华为出售芯片和软件，但它可以向华为授权其5G网络技术。

另外，美国一些专利律师表示，高通公司可能也可以这样做。

InterDigital和高通是美国两大无线网络技术专利持有者。长期以来，InterDigital通过开发无线技术然后授权专利产生收入。InterDigital表示，该公司所授权的技术并非机密内容，是向外界公开的，如果哪一公司想要使用，只需支付相应费用即可。

InterDigital公司发言人Patrick Van de Wille对外媒表示，华为加入“实体清单”(entity list)并不妨碍该公司与华为签订专利许可协议，因为我们的专利涉及公开的技术，因此超出了美国出口管制法的范围

高通未回复外媒置评请求。不过贸易律师认为，高通所面临的情形和InterDigital是类似的。

值得一提的是，高通、InterDigital分别和华为都有专利纠纷。今年1月，华为在中国对InterDigital提起诉讼，指控该公司未按公平条款对其知识产权进行专利使用授权。高通和华为的专利纠纷也尚未解决。

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关键词：华为5G

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