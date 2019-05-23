摆脱束缚，北斗三号手机应用第一步

在联想Z6青春版发布会上，联想推出了国内首款搭载华大北斗HD8040定位芯片的手机，正如常程说的那样，“这可能是中国浩如烟海的发布会中最平淡的一场发布会，但却是中国卫星导航未来十年最重要的一场发布会。”

在这场发布会上，联想请到了90岁的“中国卫星之父”、中科院院士、“两弹一星”功勋科学家、东方红一号卫星技术总负责人、探月工程首任设计师、北斗导航工程首任设计师、中国航天科技集团公司院士/主席孙家栋，尽管孙院士已经到了耄耋之年，但整个人的精神状态还是非常不错的。

此时的国家北斗科技园正在进行着第十届中国卫星导航年会，孙院士表示，“北斗系统是国家非常重视的天地应用系统，在国家的支持下，经过二十几年的建设，从北斗一号、北斗二号再到明年北斗三号任务完成”，“我认为天文工作在国家的大力支持下，现在基本已经打下了一个很好的基础。”

谈到北斗导航系统在民用领域的应用时，孙院士表示，“当前最重要的就是北斗信息落地以后，地面各个行业、各个专业能把它全面的用好，所以北斗人曾经提出口号，‘天上好用就是给地面服务’。希望地面的各行各业共同努力做到地面用好。今天的这个会，我们的宗旨就是怎样实现地面用好。”

目前，北斗系统已经应用在诸多民用领域，而北斗三号导航系统目前在手机领域的应用仍是空白。在经历了外国长期束缚后，我们看到，不光导航要中国人自己做，手机另外的核心技术中国还需要自立。

谈到联想，谈到联想手机，我们还认为联想手机是孱弱的，但是根据联想今年四月份公布的财报，联想集团当季营收达到140.4亿美元的规模，同比增长近5%，净利润达到2.33亿美元，同比增长38.7%。联想在经历几年的“阵痛”之后似乎正在开始走向正轨，连续六个季度的同比增长让业界似乎看到了传统IT巨头联想“重回往日荣光”的曙光。

在智能手机领域，联想慢慢的捋清了自己的方向，目前已经有了一个完整的产品体系。尽管说，联想Z6青春版不是联想最为重磅的一款产品，但是其搭载的华大北斗HD8040芯片可能对未来中国手机导航系统有着深远的影响。

根据联想Z6青春版发布会上透露的信息，联想Z6青春版内搭载华大北斗HD8040芯片，这颗芯片允许手机使用北斗三号导航系统实现位置定位。

常程在会上表示，“（北斗三号导航系统）这么好的技术、这么好的产品带给老百姓，给老百姓提供更好的服务，带给老百姓全新的体验。”

按照常程的说法，未来国内手机厂商都将会逐步支持北斗三号导航系统，以实现更高精度、更高准确率、更安全的定位体验。

北斗导航定位系统作为中国自行研制的全球定位系统，目前已经拥有45颗北斗卫星，相对GPS的31颗卫星，在定位准确性和定位速度上具有一定优势。

华大北斗HD8040这款芯片是国内首款支持北斗三号定位系统的芯片，其采用的三轨混合星座技术在亚太地区可以同时搜索到12颗卫星，即便是在信号受影响较大的地区也能保证定位的准确性。

另外，北斗系统是三频定位系统，相比于双频GPS定位精度更高。根据常程的说法，联想Z6青春版所采用的华大北斗HD8040芯片支持双频北斗定位，精度可以达到±1米。连续定位功耗下降30%。

最重要的是，联想Z6青春版所搭载的华大北斗HD8040芯片内置的短报文系统，在一些诸如地震、山火等紧急场景下，支持用卫星发信息和坐标。

相比于联想Z6青春版本身，我们更多的关注了华大北斗HD8040这颗芯片，中国以前在前沿技术领域一直受制于人，特别是近两年发生的事件让我们看到，芯片行业自主自强对于企业的发展和国家的进步有着巨大的影响。

导航系统只是第一步，在手机芯片领域还有很多方面中国智能手机厂商还有大量的功课要去恶补。从核心架构、指令集、生产工艺等各个方面，中国现阶段依旧不成熟，有些领域甚至相当匮乏。

在复杂的国际环境下，中国厂商应该越来越迫切，应该拿出更多时间和资源去创造更多核心技术，这样来自外部的冲击我们才能得以保证自己的利益不受伤害。

路漫漫其修远兮，谁也保不准自己是不是下一个中兴、下一个华为，很多方面中国厂商还需要上下求索。