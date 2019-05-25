英特尔新款NUC曝光：搭载Whiskey Lake处理器和AMD显卡

IT之家5月25日消息 根据外媒的报道，英特尔即将推出的2019年和2020年款NUC迷你PC的路线图泄露，提到了2019年第一季度推出搭载15 W Whiskey Lake CPU的“Islay Canyon”型号，“Islay Canyon”型号现已正式命名为NUC 8 Mainstream-G，并将在未来几周内开始发售。

据介绍，新款的NUC配备了AMD的独立GPU，搭载8 GB LPDDR3-1866 RAM和AMD Radeon RX 540X GPU（2 GB GDDR5 VRAM），性能与Nvidia的GeForce MX150相似。具体型号如下：

英特尔酷睿i7-8565U

•NUC8i7INHJA：16 GB Intel Optane Memory + 1 TB HDD

•NUC8i7INHPA：256 GB SSD

•NUC8i7INHX：不包含存储，无操作系统（含M.2 SSD插槽+ 2.5英寸SSD / HDD托架）

•NUC8i7INHZ6（中国特定）：128 GB SSD + 1 TB HDD（无操作系统）

•NUC8i7INHP6（中国特定）：256 GB SSD（无操作系统）

英特尔酷睿i5-8265U

•NUC8i5INHJA：16 GB Intel Optane Memory + 1 TB HDD

•NUC8i5INHPA：256 GB SSD

•NUC8i5INHX：不包含存储，无操作系统（含M.2 SSD插槽+ 2.5英寸SSD / HDD托架）

•NUC8i5INHP6（中国特定）：256 GB（无操作系统）

接口：



•HDMI 2.0b和Mini DisplayPort 1.2视频输出

•3个USB-A 3.1 Gen 2，1x USB-C 3.1 Gen 2端口

•双Wi-Fi +蓝牙5.0 +英特尔GbE

•SDXC卡插槽

•耳机/麦克风音频插孔