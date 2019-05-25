向第三方出售消费者iTunes信息，苹果遭遇集体诉讼

新浪科技讯北京时间5月25日早间消息，苹果公司目前遭受集体诉讼的打击，有消费者声称其iTunes中的购买信息被苹果公司卖给第三方。根据5月24日在加利福尼亚州北部联邦区提起的诉讼，原告要求的赔偿金额超过500万美元。

来自罗德岛和密歇根州的三位iTunes用户Leigh Wheaton，Jill Paul和Trevor Paul提起诉讼，声称尽管苹果公司参与了一项广告活动，“标榜在数据隐私问题上亲消费者立场”，甚至在拉斯维加斯的广告牌上写着口号“iPhone里的一切都会留在你的iPhone里”，他们还在挖掘和向第三方出售个人信息。当事人抱怨苹果公司收集的数据违反了他们自己所在州的隐私法。

据51页的诉讼称，“你在iPhone上购买的音乐信息都没有留在你的iPhone上”。

该诉讼指控Apple通过向第三方出售，出租和传递有关每个消费者从iTunes Store购买的音乐的信息来补充其收入。

根据诉讼内容“Apple出售的数据包括其消费者的全名和家庭地址，以及某些音乐类型，以及在某些情况下，客户通过iTunes Store购买并存储在其设备中的数字音乐的特定标题，“

该诉讼进一步声称，在Apple出售其客户的个人收听信息后，收到数据的人将其与Apple客户的其他个人信息相匹配，然后在公开市场上转售该信息。该诉讼还指控苹果公司向其App Store中可供下载的各种移动应用程序的开发者出售，出租，传递或披露数百万客户的个人收听信息，以及数据聚合器，数据合作组织，名单经纪人和其他第三方。

该诉讼称，“苹果公司从其未经授权的销售，租赁，传递客户的个人收听信息中获利丰厚”。“这样做是以牺牲客户的隐私和法定权利为代价的，因为苹果公司在披露其个人信息之前不会通知客户以获得客户的必要书面同意。”

但是，苹果公司的隐私政策声明它只收集与任何个人用户没有直接关联的“非个人信息”。该政策规定，它收集的“数据本身并不允许与任何特定个人直接关联。”公司政策还规定，他们可以为任何目的保留收集，使用，转移和披露非个人信息的权利。苹果公司在其隐私页面上声明其可能收集的信息包括来自iTunes Store，App Store，Mac App Store，Apple TV和iBooks Stores的App Store以及我们的其他产品和服务中的活动。苹果公司表示，这些信息将被汇总并“用于帮助我们向客户提供更多有用信息，并了解我们网站的哪些部分，产品和服务最受关注。”

Apple没有回应Billboard的评论请求。