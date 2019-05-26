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谷歌即将公布Stadia云游戏服务阵容、价格

2019-5-26 15:16:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月26日消息 今天，Google Stadia官方推特账号确认该服务的价格、游戏公告和发布信息将在今年夏天推出。

谷歌Stadia是一项流媒体服务，可让人们无需拥有最新或最好的硬件，即可玩上大牌和高端游戏。谷歌Stadia预计将于今年推出，首先在美国、加拿大、英国及其他欧洲地区发布。

今年3月份，谷歌在GDC2019大会上正式宣布了云游戏平台Google Stadia，据称可以为Chrome、安卓和TV平台带来主机品质的游戏。

谷歌Stadia搭载定制的2.7GHz超线程x86 CPU。谷歌还表示，正在与AMD进行合作，将带来定制的GPU——56个计算单元、16 GB显存和系统RAM组合，额定性能为10.7 Teraflops。相比之下，Xbox One X是6.0 Teraflops，而PS4 Pro是4.2 Teraflops。

Stadia平台基于Linux，支持Vulkan图形API；Google还与Unreal合作，全面支持Stadia平台。

这一平台原生支持4K HDR、60FPS，谷歌还表示未来能够达到8K分辨率。比起去年10月Project Stream测试期间的1080P，谷歌又迈出了一步。在共享方面，Stadia用户将能够直接与YouTube共享4K 60FPS流。

Stadia在发布时就提供台式机、笔记本电脑、电视、平板电脑和手机支持，并支持无缝切换存档。

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关键词：Stadia云游戏

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