5G全面商用，从技术到应用还要过几道关

2019年世界移动大会-上海（简称“MWC2019”）将于6月26-28日在上海新国际博览中心（SNIEC）亮相。今年将以“智联万物”为主题，尽览5G、物联网、人工智能、大数据等下一代科技。

近日，GSMA在北京举办媒体沙龙，包括GSMA中国战略合作总经理庞策、GSMA大中华区公共政策总经理关舟、中国联通运维部总经理马红兵、诺基亚贝尔执行副总裁马涛、爱立信东北亚区首席市场官张至伟等产业链各方成员出席，面向与会媒体介绍了MWC上海的展出亮点及移动通信行业最新技术趋势，并深入探讨了5G网络拓展初期挑战及未来应用方向。

今年毫无疑问是5G发展的元年，无论是芯片、网络，还是终端，这三大领域都在快速并行的发展。来自GSMA智库的数据显示，截止到今年的第一季度，全球有147家运营商已经在做5G的实验网络。

GSMA预测，到2020年全球会有170家运营商推出商用的5G网络。预测到2019年年底，我们5G的用户会达到1200万，2020年会达到7000万。

谈5G发展挑战

张志伟指出，端网协同在5G发展初期的时候是非常重要的。

“5G的部署很重要的关键点就是终端，在商用的时候，必须所有的终端跟所有厂家的网络能够全互通，才能达到真正商用的状态。现在终端真正能够商用的还不多，所以先发商用的市场上，首先会确保一些终端互通，比如在韩国就是S10，瑞士商用的时候，爱立信跟OPPO也是紧密合作，助力瑞士电信在欧洲首发5G商用。一个商用计划首先要有一个商用的终端和网络全互通的计划，或者确定几款终端先上市。”张志伟进一步解释道。

此前，中国联通刚刚开完了5G合作伙伴大会，王晓初董事长也介绍了联通未来将会以“7+33+n”的方式来部署网络，在GSMA媒体沟通会上，中国联通运维部总经理马红兵也为我们介绍了目前中国联通的网络部署情况与网络部署初期的挑战。

马红兵指出，中国联通在三大运营商里面稍微激进一些，从目前的进度情况来看，包括5G的发布，5G的LOGO、口号、友好用户、5G终端，整个一系列的工作目前已经全面展开。

在网络部署方面，马红兵认为主要存在三个方面的挑战。

第一，目前中国的技术选择和全球的技术选择出现了一定程度的背离，全球目前是NSA（非独立组网），在4G网络上进行升级支持5G，我们国家很多专业人士认为基于4G网络进行5G的升级，无法满足5G在设立之初的一个三角形。所以，专业人士认为现在的5G不是一个理想上的5G。

基于此，会让运营商在前期搭建的时候形成滞后，初期试水的NSA（非独立组网）和后续的SA（独立组网）冲突，对用户的终端业务多多少少有一定的影响。

第二，虽然设备商的产品已经成熟，但是从我们测试来看，软件、功能、网管、端到端的问题还非常多，我们需要在实际应用的过程中发现问题、解决问题。

第三，对于5G设备来讲，耗电量比较大，体积也比较大，重量也比较重，对于我们的机房、电源、铁塔，都带来了很大的挑战。

第四，目前终端价格还比较贵，从韩国来看，基本在8000到10000块钱，如果不能把价格降到5000或者3000块以内，对于5G的发展将是一个阻碍。

谈应用场景

业内总是在喊一句口号“5G改变社会”，提到了一些典型的应用场景，5G应用案例显得尤为重要。

张至伟表示，5G来到之后，我们认为第一批用户肯定是人，换一个5G手机就能成为5G的用户，但是未来更大的发展空间是物，这是未来的主要增长点。

张志伟分享了两个案例，第一个案例是全球第一个智慧港口青岛港。中国联通、爱立信、青岛港和振华重工一起合作，利用5G网络对装箱桥吊进行操纵，用5G无线全覆盖替代有线给生产效率带来了极大的提升，提高生产效率就是降本增效，也在全球引起了很大轰动。

第二个是自动驾驶，5G带来了自动驾驶体验的提升，并且使整个运维自动化，后续的人工智能引入之后也带来效率的增加。

在马红兵看来，未来自动驾驶和医疗行业将是5G应用比较好的案例。

“我最推崇的应用是自动驾驶，因为能使我们从车的奴隶变成车的主人，从我们每天无论是节假日出去旅游自驾，还是平常上下班开车，开车的时间可能要占到我们10%到20%。如果能把我的双手双脚解放出来，把我的眼睛解放出来，我就可以更好的提高效率。”

“第二个就是医疗，医疗水平的不均衡性使得资源变的有限，在5G来临之后，带宽的提升、4K、8K、低时延，包括一些虚拟现实的应用，包括仿真系统技术的组合，可以使有限的医疗专家、教师资源电子化、共享化。这将会极大改变我们每个人，对于改变我们的家庭和生活是非常有帮助的。”