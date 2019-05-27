华硕推出30周年纪念版ZenFone 6/ZenBook/Prime X299主板

IT之家5月27日消息 华硕今年迎来其30岁生日，因此除了在台北电脑展上推出一些新的笔记本电脑，显示器和其他技术外，该公司还推出了一系列30周年纪念产品。

华硕ZenFone 6 Edition 30

华硕推出ZenFone 6智能手机仅仅几周时间，采用高通骁龙855处理器，内置5,000毫安时电池，采用了可翻转设计的双摄像头系统，后置也是前置。

普通版的ZenFone 6有6GB / 64GB和8GB / 256GB两个版本，但ZenFone 6 Edition 30有12GB内存和512GB存储，其哑光黑色背面还有一个“A”图案以及Edition 30 Logo。

ZenBook Edition 30（UX334FL）

这款全新限量版笔记本电脑最高支持8代英特尔酷睿i7处理器，NVIDIA GeForce MX250显卡和16GB内存。

华硕表示，这款笔记本电脑采用超窄边框，屏占比高达95%，并且搭载ScreenPad 2.0触控板，该触控板也是一款可用于启动或查看应用程序的触摸屏。

但这款笔记本电脑最显着的特色可能是其设计，其采用白色和金色的配色，盖子上有意大利皮革，18K玫瑰金Logo。

Prime X299 Edition 30主板

这款新主板支持Intel Core X系列台式机芯片，带有两个被动散热器的M.2插槽，高速以太网和WiFi功能，双Thunderbolt 3端口，DisplayPort以及可显示时钟速度、温度、电压和其他关键数据的2英寸LiveDash OLED。

Prime Utopia概念台式电脑

华硕还展示了一款名为Prime Utopia的台式电脑原型，该公司称其展示了“华硕对未来高端台式机主板的愿景和抱负”。

Prime Utopia在电路板背面设有PCIe插槽，可实现更好的散热管理，并为前端的M.2驱动器腾出空间。该系统具有模块化后I / O系统，用户可以选择他们需要的端口，有7英寸OLED触摸屏显示面板，用于控制风扇速度，BIOS设置和电源或查看实时统计数据，Prime Utopia集成水冷系统。

华硕并没有提供这些产品的售价和上市时间等信息。