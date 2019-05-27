路透社：至少8家公司准备竞购麦德龙，含腾讯和阿里巴巴

北京时间5月27日晚间消息，路透社今日援引多位知情人士的消息称，至少有8家竞购者正准备对德国零售批发超市集团麦德龙（Metro）中国业务的多数股权进行第二轮竞购。

路透社今年3月曾报道称，麦德龙已通过招标形式出售其在中国的业务，交易的估值在15亿美元至20亿美元之间。

其中两位知情人士今日称，麦德龙已要求竞购方在今年6月10日之前提交不具约束力的报价，整个竞购过程很可能在9月份结束。

知情人士还称，竞购方包括私募股权投资公司博裕资本和房地产开发商万科组成的财团、厚朴投资与生鲜移动电商平台美菜网组成的财团，以及高瓴资本与永辉超市组成的财团。

另有两位知情人士表示，游戏和社交媒体巨头腾讯控股正考虑加入永辉超市财团。腾讯是永辉超市的少数股权股东。

还有一位知情人士称，阿里巴巴正准备与台湾地区的大润发（RT-Mart International）联手发起竞购。另有三位知情人士表示，在中国经营400家超市的美国零售商沃尔玛也在竞购者名单上。

这些知情人士还表示，其他竞购方还包括苏宁控股、超市运营商物美集团和私募股权公司春华资本。

对此，麦德龙向路透社表示，其目标是建立战略伙伴关系，以最大限度地发挥其中国业务的增长潜力。该公司还证实，正与潜在合作伙伴进行谈判，并将缩小进一步谈判的竞购者名单。此外，麦德龙拒绝提供进一步的细节信息，如时间框架或竞购者的身份。

麦德龙1996年在上海开设了中国首家门店，目前在华拥有约1.1万名员工。据麦德龙官方网站信息显示，在截至2018年9月的财年内，其在华销售额为27亿欧元（约合30亿美元）。

知情人士称，目前麦德龙在中国北京和上海等大城市拥有95家门店和房地产资产。其中，房地产在麦德龙中国业务中占据了大部分价值。

近年来，麦德龙一直在重组，以专注于核心的“现购自运”（Cash-and-carry）业务，即“现金购买，自己运走，特指仓储式商场的自助式批发模式，由顾客自行挑选商品，支付现金并运走货物。

分析人士称，在上述竞购方竞购麦德龙之际，正值电子商务市场日趋成熟，大数据能力改变了中国传统的批发和零售行业，阿里巴巴等科技巨头正积极向线下扩张。

与麦德龙这样的零售商合作，可以为一些电子商务公司正在追求的“以业务为重点”的战略带来协同效应。此外，麦德龙的海外供应链也颇具吸引力，可以提供竞争对手无法获得的优质进口产品。