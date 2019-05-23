腾讯跌逾3%季后跌超12%，市值蒸发超4000亿港元

新浪港股讯 腾讯继续下挫，午后跌幅扩大。截至发稿，腾讯控股跌3.19%，报328.2港元，市值31246亿港元。自5月15日公布业绩以来累跌45港元，跌幅12%，市值蒸发4284亿港元，折合546亿美元。

外围环境转差，科技股集体走低，港股股王继续寻底。

5月15日公司公布业绩，财报显示，2019年Q1，腾讯总收入为854.65亿元，同比增长16%；非通用会计准则下，净利润为209.30亿元，同比增长14%。腾讯Q1净利润高于16家投行分析师预估的203.88亿元中位数，超过市场预期。2018年全年，腾讯云服务收入为91亿元，增速超过100%。据Synergy Research，2018年，腾讯云的业绩增速在亚太地区位列第一。

券商分析表示：受广告业务影响收入低于预期，推广开支减少致费用率减少。公司19Q1总收入为848.65亿元，同比增长仅为16%，低于我们预期约4%。另由于新游较少，推广开支减少导致销售费用率较低。此外其他收益净额在19Q1上升较为明显达110.89亿元；公司19Q1归母净利润为272亿（yoy17%），净利率同期持平（33%），在Non Gaap归母净利润同比增长14%至209亿。受较少新游及收入递延政策影响，游戏业务同比下滑。19Q1，，公司网游（含手游抽成）收入达285亿（yoy-1%），但由于《王者荣耀》新版本对MAU的提升，游戏流水收入增长10%。