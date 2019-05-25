腾讯马斌：互联网下半场要抵御人性弱点，坚持科技向善

新浪科技讯5月25日下午消息，2019年中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在“大数据领航。打造媒体舆论新生态”高端对话论坛上，腾讯集团副总裁马斌发表演讲称，未来已来，我们看到的世界，从三维世界正在进四维世界，在未来更高的空间里，所有效率要发生巨变。

“任何人、任何企业成长过程中，能不能找到第二条成长曲线，是不是要走出来接受更多的挑战，并且看到未来的布局和趋势，这是最重要的。”马斌表示，现在正在从PC时代走向移动互联网时代，也正在走向产业互联网进程中，正在变革期，媒体在这里面起着先锋带头作用。

马斌认为，在互联网上半场是利用人性的一些弱点，人性的标签，千人千面。进入互联网下半场，要抵御人性弱点。“我们要抓住时间和科技的力量，坚持科技向善，这是互联网核心发展趋势。”

以下为马斌发言实录：

尊敬的慕部长、任主任、柳主任、许先生、尊敬的各位领导、各位嘉宾，媒体朋友们，大家下午好。

非常荣幸代表腾讯为各位作报告，腾讯也做了一些尝试。我今天演讲的主题是，助力数字时代下的媒体升级。未来已来，我们看到的世界，从三维世界正在进四维世界，去年量子通讯的出现，前不久黑洞照片的拍摄，让我们再次回归到爱因斯坦讲述的理论，物理世界里我们看到的视角不断升维，在互联网重构过程中，把时间、空间界限一旦打破了，从三维进入四维，未来以后更高的空间里后，我们看到的所有效率要发生巨变。四个流动性是互联网几家公司正在从事的工作，当所有流动性发生变化后，各行各业都在重构，重构的结果，昨天的经验明天是否适用。

雅虎当年多么成功，要钱、要资源、要流量，什么都有还是倒掉了，成功后到了第一条生长曲线，无法找到第二条生长曲线，所以错过未来的发展。我们任何人、任何企业成长过程中，我们能不能找到第二条成长曲线，我们成长后，是不是要走出来接受更多的挑战，并且看到未来的布局和趋势，这是最重要的，现在正在从PC时代走向移动互联网时代，也正在走向产业互联网进程中，正在变革期，媒体在这里面起着先锋带头作用。各行各业都在重构的时候，我们思考我们的边界在哪里，如何驱动未来得发展，我们思考方式随着大数据、人工智能新技术的引用，5G中国北斗带来新业态，怎么做好引领和适应，这是全球互联网演进过程和工业的比对。

互联网怎么起源，美苏两个超级大国重新重构的网，发展过程中，工业以计算机为代表变成互联网为代表ITC技术不断演进，第三次工业革命正在往第四次工业革命转变。中国改革开放40年，如果放在全球发展进程中，我们只是第三次工业革命走向开放，所以我们享受了第三次工业革命中最重要的一个红利，就是康波周期红利。互联网是中国改革开放最重要20年的红利，所以有了BAT的发展，我们庆幸在这个红利中，我们做复盘的时候中国互联网和通信行业做复盘，有一个周期，我们是彼此共生结果。

第三次工业革命走向第四次工业革命，中国改革开放40年，互联网行业20年，大家从这里面周期可以看到，我们从1998年到2008年，2008年到2018年，十年有一次机会，真正发展到2010年，整个信息的十年，2011年到2019年今天是移动互联网十年，我们在移动互联网后半场，去年的时候美团、小米、拼多多、爱奇艺、平安好医生、虎牙，哔哩哔哩这些公司都上市了，这些公司为什么去年集中上市，因为享受移动互联网资本红利，从这个周期里继续推演，下一个时代产业互联网，我们周期律中找到自己的位置，周期律后最重要的是节奏，做早是先烈，做晚没有你的机会。如果每个企业连续性成功，战略×组织能力，选择比努力重要。

产业革命前期，一个是价值链重构，互联网+数字经济，人工智能出现新价值链重构，IT资源调用能力，云计算、边缘计算、量子计算。人机交互模式，随着AI出现，我们会产生出新的场景，我们要关注三个变量的发展。整个社会发展在这个红利周期里，改革开放趋势红利，无外乎人口红利，现在往吃得好、穿得好的发展，现在线上和线下深度融合，通过科技、媒介人文的演进进来，科技+人工智能，一切一切都是由创新完成，所有行业都要重构一遍，重构的结果都需要创新，而且跨界才容易长出超级物种，都不是为了跟未来不一样，融媒体是跨界深度融合，融合的结果会长出新业态，这需要我们不断适应，继而推动社会关系、安全、信用文化，都重构。

这种重构是互联网+，最终结果做的所有一切都是以人为本价值链再次分配，今天全部连接，从B2C转向C2B，以需定产，重构生产价值链，这个过程中真正以人为本，意味着要知道年轻人想什么，00后想什么，他们很开放、新自信也很独立，他们有自己喜欢从事的行业，互联网就是利用以人性为本的方式，在互联网上半场是利用人性的一些弱点，人性的标签，千人千面，人是懒惰、傲慢、虚荣的，进入互联网下半场，根据人性弱点要抵御，复利思维、科技向善。巴非特他们财富是50岁以后取得的，我们要抓住时间和科技的力量，坚持科技向善，这是互联网核心发展趋势。

腾讯在这里面尝试做新媒体，适应这个趋势的发展，刚才几位领导讲了移动化、自动化、社交化，腾讯做好新媒体数字化转型，利用好我们工具的能力，在融媒体发展下抓住机会，跟所有生态合作伙伴一起共建伙伴，向腾讯内容开放平台，一站式内容创作和运营，通过我们多样化介入，利用丰富的类型，与生态共建，也是全媒体打造中央厨房，正能量价值引导，新媒体整个集群助力区域生活圈，输出人工智能内容，包括微信AI。

我们联合了全国64家中央部委企业号进行开通，这是前年八一建军节上，哪一天有将近10亿照片在上面发放，去年五四青年节将近1亿图片在上面发放，这是雷军军装照，自己P图上去的。这是我们《幸福照相馆》1500万海量用户，背后都是AI，我们天舟一号发射用VR的方式，这是腾讯生态加速科技文化战略，包括城市守护计划等等，腾讯不断坚持科技向善，这是公益的力量。九九公益日，去年配8.33亿，助力每一个人打开慈善计划，在2.06亿人次捐赠，47.57亿捐款，8千多家组织，4.9万个公益项目。还有就是腾讯公益助力贵州乡村发展，以及守护者计划、打击黑产，包括益行家，输出我们的能力，与所有企业一起同行，抓住这一轮产业发展的趋势。

谢谢大家！