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10W无线+18W有线，南孚精英版10000毫安移动电源139元预售

2019-5-28 12:14:41来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家5月28日消息 南孚新款顶配无线充电宝——NFCN219 刚刚发布，定价199元，现已在京东推出“预售定金20元可抵80元”活动，到手价139元：点此购买

随着无线充电技术的普及，越来越多的数码产品加入了无线充电功能，最近比较有代表性的产品就是苹果的Air Pods二代，苹果已经把无线充电作为产品的标配，国产手机厂商也不例外，华为，小米纷纷上了无线充电手机。

近日，南孚又发布了一款无线充电宝，容量为10000毫安，可以同时进行10W快速无线充电18W PD双向快速有线充电双顶配快充，预售仅139元，性价比非常不错了。

出门在外，大多数情况下，我们都希望充电宝能在短时间内快速给手机补电，南孚新一代顶配无线充电宝搭载了18W PD有线和10W无线双顶配快充模块，Type-C口输入和输出双向都支持18W Max的PD快充，支持iPhone 7.5W无线快充。

容量方面，新一代顶配南孚无线充电宝拥有10000毫安超大容量，兼顾了便携和实用，实测能给iPhone8补电3-4次。

与普通充电宝不同的是，南孚无线充电宝支持有线快充和无线快充两种模式同时快速充电，兼容目前绝大部分的无线充电手机。

支持的机型包括有：iPhone8/8Plus、iPhoneX/XR、iPhone XS MAX；华为P30 Pro、华为Mate20保时捷版、Mate 20 Pro UD版；小米МIХ2S、МIХЗ；三星Galaxy S6/S6 edge、S7/S7 edge、S8/S8+、Note7/8、Galaxy S9等等，还支持AirPods2和华为Freebuds2无线充电。

设计上，南孚新一代顶配无线充电宝的曲面LED显示屏内置数显功能，电量查询、无线及PD快充状态一目了然。商务雅黑金属拉丝处理，外观简洁。

安全方面，这款无线充电宝内置过流、过功率、过压、恢复、过温、短路、电磁场、过放、过充等九重防护功能。同时符合民航局规定，可以带上飞机。

目前这款顶配无线充电宝已经正式发布，在京东开启预售，定金20元可抵80元，到手价仅139元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

京东南孚 NFCN219 10000毫安移动电源定金20抵80元139元直达链接


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关键词：南孚充电宝

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