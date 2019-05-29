字节跳动：公司有推出教育硬件产品的计划

5月29日午间消息，据媒体报道，字节跳动在硬件方面的布局上，正在研发教育硬件。

对此，字节跳动回应称：公司有推出教育硬件产品的计划。

此前，字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权，并对外回应称探索教育领域相关业务。

今年1月份，字节跳动更新工商信息，增加了6个名为“字节锤子”的商标，所属类别分别为“软件产品、科学仪器”、“科研服务”、“广告、销售、商业服务”、“教育、娱乐服务”、“社交、法律服务”、“电讯、通信服务”。