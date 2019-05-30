中国电信董事长回应合并传闻：发展5G讲求共享，而不是合并

IT之家5月30日消息 此前，马来西亚媒体报道，GSMA总干事葛瑞德称，中国政府也在探索让中国联通和中国电信两大运营商合并；而针对这一消息，GSMA向媒体回应称，原载于海外媒体有关GSMA高层访谈的文章内容有偏差，加上有媒体在翻译文章时未能准确解读，因此在业界和公众之间造成一定误解。

今日上午，作为合并传闻的“主人公”之一，中国电信董事长柯瑞文在股东大会上表示，“合并传闻，这几年一直在说”，但5G发展要靠合作共享，不是两家公司合并的事。