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谷歌宣布YouTube游戏频道将于5月30日正式关闭

2019-5-30 14:01:28来源：TechWeb作者：小狐狸责编：嗜橙/实习评论：

5月30日消息，据国外媒体DualShockers报道，作为游戏相关内容的专用空间，YouTube游戏频道将于5月30日正式关闭。

2006年11月，谷歌以16.5亿美元收购了YouTube，并把它当做一家子公司来经营。作为其最大的受众群体之一，与游戏相关的视频和流媒体服务仍然是谷歌希望巩固YouTube在流媒体视频领域立足点的方式之一。

YouTube游戏频道最初于2015年8月推出，旨在提供一个独特的中心，专注于YouTube与游戏相关的视频和内容创造者。

谷歌宣布，将于2019年5月30日关闭YouTube游戏频道，届时该平台上提供的大部分功能和内容将被重新整合或并入到YouTube中。

尽管该公司已尽最大努力通过让YouTube游戏频道来迎合观众，但YouTube上的该应用和专用网站将在几天内正式下线。

谷歌在一篇关于删除YouTube游戏频道的帖子中解释说，所有与游戏相关的视频和内容仍将通过YouTube主页上的“游戏”标签生效。

因此，观众们并不会失去对他们所关注的视频和创作者，以及YouTube游戏频道引入的一些更具体功能（如特定游戏的专用中心和观众可能订阅的游戏列表）的访问权限。

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关键词：YouTube

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