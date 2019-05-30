OPPO Reno 珊瑚橙/Z/灵感版 官方图赏

IT之家5月30日消息 OPPO今天发布了OPPO Reno珊瑚橙，OPPO Reno Z和OPPO Reno灵感版手机，一起来看一下官方图赏吧。

首先是OPPO Reno珊瑚橙▲

OPPO Reno的珊瑚橙的色彩源自栖息海底的珊瑚，静谧中焕发着生命力。三层不同橙色的膜片叠加，配合AG工艺的凝光层，让光线按照纹理产生不同角度和深度的折射，色彩跨越平面，有了纵深。

OPPO Reno系列共有极夜黑、星云紫、薄雾粉和雾海绿四种配色，现在新加入了珊瑚橙这个配色。

OPPO Reno珊瑚橙版本搭载了6.4英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素超清双摄（摄像头组合为4800万+500万像素），超级夜景2.0，配置高通骁龙710处理器，支持VOOC 3.0快充，内置3765mAh容量电池，预装ColorOS 6系统。拥有杜比全景声，Hi-Res高解析音频认证和Breeno智能助理。

价格上，6GB+256GB的珊瑚橙版本售价为3299元，将于6月6日正式发售。

OPPO Reno Z▲

OPPO Reno Z搭载了6.4英寸的水滴屏，边框宽度收窄到1.47mm，屏占比92.0%。Reno Z在配色上提供四种选择，拥有珊瑚橙、珠贝白、星辰紫和极夜黑配色。

摄像方面，后置4800万超清主摄，f/1.7大光圈，细节清晰。拥有超清夜景2.0、四合一像素、复合多帧降噪等技术。前置3200万高清摄像头，有前置RAW HDR、肤色矫正、美颜处理等技术。此外，前后置同时支持五种人像风格。

硬件方面，使用了联发科P90处理器，电池容量为4035mAh。支持VOOC 3.0快充，多功能NFC，杜比全景声还有HDR10。

价格上，6GB+256GB售价为2499元（拥有珊瑚橙、珠贝白、星辰紫和极夜黑配色），8GB+128GB售价为2499元（星辰紫和极夜黑配色）。该机将于6月6日正式发售。

OPPO Reno灵感版▲

OPPO Reno灵感版搭载了骁龙710处理器，6.4英寸星幕全景屏，采用光感屏幕指纹，后置4800万+500万双像素镜头，内置ColorOS 6系统，支持多功能NFC、超清夜景2.0、OPPO人像风格、杜比全景声、Hi-Res高解析音频认证、Game Boost 2.0，电池容量3765mAh电池，支持VOOC 3.0快充。

OPPO Reno灵感版6GB+256GB售价3299元，将在6月下旬限量发售。