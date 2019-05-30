特斯拉员工透露：夜间和周末已不生产Model S/X

5月30日消息，据国外媒体报道，在Model 3大规模量产之前，Model S和Model X是电动汽车厂商特斯拉旗下产量最大的两款车型，也是售价较高的两款。

特斯拉员工透露目前夜间和周末已不生产Model S和Model X

但从多名特斯拉员工所透露的情况来看，他们已放缓了Model S和Model X这两款电动汽车的生产。多名特斯拉的现员工和前员工就透露，特斯拉现在已不在夜间和周末生产Model S和Model X这两款电动汽车。

而在此前的报道中，外媒就已经提到，特斯拉在今年一季度裁减了Model S和Model X生产线的部分员工，并且缩短了剩余员工的生产时间。

此外，特斯拉的前员工和现员工还透露，其加州弗里蒙特的工厂正在进行调整，以为跨界运动型多用途电动汽车Model Y的生产让路，这需要特斯拉将Model S和Model X整合到同一条生产线上，如果这一调整已经开始，就意味着Model S和Model X的产量可能还会受到影响。

值得注意的是，特斯拉Model S和Model X的产量在今年一季度就已有明显下滑，这两款电动汽车在今年一季度就只生产了14150辆，交付12100辆，明显低于上一季度25161辆的产量和27550辆的交付量；而在去年一季度，特斯拉是生产了24728辆Model S和ModelX，向用户交付了21800辆，均高于今年一季度。