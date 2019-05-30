惠普发布新一代1020/1005系列智能闪充激光打印机

2019年5月30日，惠普公司在北京召开“非同循常”2019惠普创新商用打印机夏季新品发布会，推出4个系列32款全新商用打印机。其中，惠普全新一代的1020打印机和1005打印一体机系列全球首发，该系列产品以突破性的智能闪充碳粉技术，实现15秒充粉。

“基于行业趋势和客户需求，惠普不断进行产品创新，这是我们保持打印行业领导者地位的基础所在。”惠普公司大中华区总裁庄正松表示：“35年来，惠普推出的全球第一台商用激光桌面打印机、第一台彩色激光打印机等各种创新产品，都颠覆了客户的打印体验甚至是办公习惯。

本次发布会上推出的惠普创系列智能闪充激光打印机，新一代1020/1005系列，通过惠普首创的全新激光闪充打印引擎，该系列打印机能够实现15秒智能快速充粉，大印量，减少因频繁更换耗材带来的工作困扰，与此同时，这一新技术的应用大幅降低了打印运营成本。

除了创系列智能闪充打印机，本次发布会上，惠普还发布了惠彩系列连供打印一体机、锐系列激光打印机、惠商系列彩色多功能一体机，共4个系列32款新品，全面扩充惠普商用打印机产品阵列。

惠普全球海量打印事业部副总裁Premal Kazi说道：“中国作为惠普打印的重要市场，此次惠普商用打印机全家族升级及新1020/1005智能闪充激光打印机首发，旨在通过惠普可靠的打印品质、经济适用的成本优势以及丰富的产品功能，为各类规模、各个行业的企业提供多样的产品选择，助力中国乃至全球企业省时、省力、省心，从而更专注于自身业务发展。”

惠普新一代1020/1005“创系列”智能闪充激光打印机

惠普老款1020/1005于2005年上市，两款打印机累计销售突破1000万台。其品质可靠耐用，使用成本低且适应多种纸张类型。惠普新一代1020/1005”创系列”智能闪充激光打印机在保持原来的高品质外，只需使用智能闪充粉盒快速充粉即可。充粉过程只需15秒1，操作简单便捷，不会造成脏乱，让客户更省心省力。大容量粉仓设计，充粉两次即可轻松畅打5000页。如以平均200页/月的打印量来计算，客户两年不必更换耗材[3]，打印运营成本大幅降低2。本次发布的新一代1020/1005，打印速度提升至每分钟20页[4]，USB电脑连接款和无线连接款可以让客户在不同场景下客户实现多种连接模式，防尘式纸盒满足了中国市场客户使用不同纸张品牌但不卡纸的需求。

全新发布的型号包括：HP Laser NS1020, HP Laser NS 1020W, HP Laser NS 1020c, HP Laser NS 1005, HP NS MFP 1005W, HP NS MFP 1005C。

惠普“惠彩系列”连供无线打印一体机

惠普惠彩系列全面升级，产品线更加完整，为客户提供更多选择。该系列以8000页彩色大印量[5]，及低至1分钱的黑白打印单张成本[6]，满足企业对印量和成本控制的需求。全系列产品都内置式墨仓紧凑美观，特有的魔术密封瓶确保注墨过程中墨水不易溅露，干净不脏手。惠普于2018年11月8日成为业界第一个打印品牌官方支持微信打印的打印品牌，惠普在新款连供打印机上也内嵌了最新版的微信打印功能，通过微信小程序即可完成打印机连接和远程打印，还可实现发票打印，身份证打印，趣味打印，一键分享给好友等多种打印的常用功能，突破空间限制，高效便捷。此外，惠普创新的双频Wi-Fi模块也使得无线连接轻松简单，实现“一直在线，不掉线”的无线打印体验，HP Smart智能应用中的移动打印功能让客户随时随地办公。

全新发布的型号包括：Smart Tank 518, Smart Tank 511, Smart Tank 519, Smart Tank 618, Smart Tank 538, Smart Tank 531, Smart Tank 508。

惠普“锐系列”激光打印机

作为在中国市场年销售超过2百万台的家族销量冠军[7]，惠普全新一代激光打印机“锐系列”以符合客户预期的的价格，涵括黑白，彩色，单功能，多功能等多个功能品类共计15款产品，满足从中小企业到政府和大型机构的多种不同场景打印需求。新的锐系列产品将打印速度从每分钟18页提升到每分钟20页4，比上一代产品内存大幅提升，设计更加简约小巧，能够轻松适应有限的办公空间。除了性能提升之外，锐系列秉承惠普激光打印机一贯的优异品质，创新硒鼓结构显著提升打印品质等。这些传承的惠普品质，将带给客户一如既往的体验，从而释放更多的时间专注于自己的业务发展。

全新发布的型号包括：HP Laser MFP 136w, HP Color Laser MFP 178nw, HP Laser 108w, HP Laser 103a, HP Laser MFP 131a, HP Laser MFP 133pn等。

惠普“惠商系列”彩色多功能一体机

惠普惠商办公系列新品可以进行高质量的双面彩色打印和扫描，打印速度和性能媲美激光打印机。此次升级的产品还具备一个全新功能是“一键通智能任务”，可高效完成任务管理，将扫描文件进行多任务分类，并存储到云端、邮箱等多个工作路径，省时省心。通过智能任务还可将文件扫描为可编辑的文档，让办公操作更为简便。全新推出的Wi-Fi自我修复功能还可以自动检测和解决连接问题，让办公打印体验更加稳定可靠。

全新发布的型号包括：HP OfficeJet Pro 9010，HP OfficeJet Pro 9019，HP OfficeJet Pro 9020，HP OfficeJet Pro 8020。

上市信息

全新发布的惠普创新商用打印机产品，即日起，将通过京东、天猫，苏宁以及惠普当地授权经销商等渠道正式上市销售。