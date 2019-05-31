Uber高管：新移动交通产品在用户中渗透度不够

北京时间5月31日凌晨消息，Uber发布了IPO（首次公开招股）上市以来的首份季度财报。报告显示，在截至3月31日的2019财年第一季度，Uber的营收为30.99亿美元，与去年同期的25.84亿美元相比增长20%；归属于优步的净亏损为10.12亿美元，相比之下去年同期的净利润为37.48亿美元。

财报发布后，Uber随后召开的电话会议，高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

摩根斯坦利的分析师Brian Nowak：请详细谈谈在美国这个最早投入市场中增加拼车平台月活跃用户上所克服的最大障碍，无论是价格还是密度等方面。第二，积分返现的Uber Rewards，在用户使用频率方面有哪些早期观察，尤其是今后如何在全球推广这个特征？

首席执行官达拉·科斯罗萨西：首先为了让观众们熟悉平台月活跃用户的概念，目前存在自然扩散，有从城市核心向郊区自然扩散的情况，比如纽约城接单的50%以上起始或终点在曼哈顿之外，而3、4年前情况还不是这样，能看到从城市核心向郊区的自然扩散。

其次，千禧一代不愿自己开车，更习惯于出门轿车。确实存在全球范围内的城市化，以及代际的不想买车的情绪。

此外，包括Uber外卖和Uber电动滑板车在内的增长业务，有50%的外卖用户不使用约车服务。而电动滑板车业务通常吸引城中心的年青一代用户，我们发现，新移动交通产品在用户中的渗透度不够，这是个全新的用户基础，有时是之前使用过约车的重新激活用户，有时是再也不用约车服务的用户，因此存在达到另一个用户组成或达到这种距离小于5英里行程的问题。