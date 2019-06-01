首发高通QCC5100，Libratone TRACK Air+降噪无线蓝牙耳机上市开卖

Libratone（小鸟音响 ）TRACK Air+ 降噪真无线蓝牙耳机，今日首发上市，售价1698元。现叠加售价下方200元优惠券，到手价1498元，晒单再送50元E卡+保护套。首发高通QCC5100蓝牙芯片+智能降噪真无线：点此购买。

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

LIBRATONE Track Air+采用CityMix Smart智能降噪，总降噪量可达30dB。搭载最新的高通QCC5100蓝牙芯片，采用自主研发的创新蓝牙天线配合软件优化帮助提升双耳之间的连接稳定性，帮助提高耳机和手机之间的连接稳定性及降低时延。

发声方面，TRACK Air+真无线降噪耳机采用优质动圈发声单元结合丹麦平衡的调音声学，提供丰富细腻、均衡饱满的音质体验。同时支持aptX和AAC解码技术，提高传输效率及音频流畅性，在听音乐，看电影和玩游戏时都能享受到高品质的声音效果。或许是现在延迟与稳定性最佳的TWS耳机之一。

支持IPX4级防水等级，整体24小时超长续航，同时支持无线充电功能。

• 京东618耳机主会场：点此前往

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领取