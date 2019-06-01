内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>耳机音频

首发高通QCC5100，Libratone TRACK Air+降噪无线蓝牙耳机上市开卖

2019-6-1 8:44:17来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

Libratone（小鸟音响 ）TRACK Air+ 降噪真无线蓝牙耳机，今日首发上市，售价1698元。现叠加售价下方200元优惠券，到手价1498元，晒单再送50元E卡+保护套。首发高通QCC5100蓝牙芯片+智能降噪真无线：点此购买

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

LIBRATONE Track Air+采用CityMix Smart智能降噪，总降噪量可达30dB。搭载最新的高通QCC5100蓝牙芯片，采用自主研发的创新蓝牙天线配合软件优化帮助提升双耳之间的连接稳定性，帮助提高耳机和手机之间的连接稳定性及降低时延。

发声方面，TRACK Air+真无线降噪耳机采用优质动圈发声单元结合丹麦平衡的调音声学，提供丰富细腻、均衡饱满的音质体验。同时支持aptX和AAC解码技术，提高传输效率及音频流畅性，在听音乐，看电影和玩游戏时都能享受到高品质的声音效果。或许是现在延迟与稳定性最佳的TWS耳机之一。

支持IPX4级防水等级，整体24小时超长续航，同时支持无线充电功能。

京东Libratone TRACK Air+  降噪无线蓝牙耳机小鸟音响 售价下方200元优惠券1498元直达链接

• 京东618耳机主会场：点此前往

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领取

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：耳机京东精选

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有