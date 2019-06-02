京东618家电开门红：每满299减30元，抢618神券

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|会场
|优惠力度
|主会场
|超市领券满199减50
|白条券
|49-2元券、还信用卡1000-5元券
|大波新券
|99-5元白条券、各种品类券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电脑配件
|三星27寸2K曲面显示器1549元
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|相机
|全场预售新低+大额优惠券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
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