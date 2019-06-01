京东6.1领券指南：无门槛京喜红包抽3次，手机满880-100元券

京东【618狂促】现全面进入预热期，各家厂商都已开启诚意大促，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，年中清空一波购物车：
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|会场
|优惠力度
|主会场
|不同品类大额优惠券汇总
|白条券
|49-2元券、还信用卡1000-5元券
|大波新券
|99-5元白条券、各种品类券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|苹果
|iPad Pro定金100抵1000
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减400元
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16Xs 30日新品发布
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