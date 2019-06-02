谷歌YouTube/音乐已恢复兼容微软Chromium版Edge浏览器

IT之家6月2日消息 此前许多微软Chromium版Edge用户报告称他们无法访问全新精致的YouTube界面，而谷歌是将网站重定向到旧版的YouTube。

事实证明，这是一个Bug，谷歌已经承认了该问题。近期，谷歌已经推出了修复程序，你应该能够再次使用Edge Dev和Edge Canary访问新版YouTube、YouTube Music网站。

“我们了解，基于Chromium的Edge预览版用户正被重定向到旧版YouTube。我们正在努力解决这个问题。我们承诺在Edge上支持YouTube，并对由此造成的任何不便表示歉意。”谷歌解释道。

Google Chrome工程师还确认，YouTube问题已在新Edge浏览器中得到解决。

“在新Edge中的修复工具应该很快面向所有用户推送。”谷歌Chrome工程经理Addy Osmani写道。

此前Chromium版Edge浏览器也被阻止访问谷歌YouTube Music服务，该服务建议切换到支持的浏览器，比如Chrome浏览器。

微软Chromium版Edge仍然处于预览阶段，但它提供了更好的用户界面，微软也一直在更新推出改进的Canary版本。