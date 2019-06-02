迪士尼《星战》主题园正式开业！还原真实外星场景

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IT之家6月2日消息 早在2015年，迪士尼CEO曾在D23展会上宣布将打造一座星球大战主题公园，这让《星球大战》粉丝们兴奋不已，而如今这个主题公园终于正式开业了。
据外媒报道，迪士尼这家星战主题公园占地面积达到14英亩，主题公园设定在一个全新的星球之上，同时将带入很多新的角色和场景，为游客提供前所未见的游玩体验。
而外媒Polygon成为了进入这个逼真的《星球大战》世界的首批游客之一，以下为Polygon拍摄的《星球大战》主题公园照片。
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