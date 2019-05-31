苹果挖角迪士尼视频高管，打造全球视频服务

北京时间5月31日早间消息，苹果公司从迪士尼新组建的流媒体服务挖来了一位前高管，为其即将于今年晚些时候推出的全球视频服务加强管理。这标志着科技与媒体公司之间的人才竞争越来越激烈。

LinkedIn的资料显示，奇亚拉·西普利亚尼（Chiara Cipriani）本月早些时候在伦敦开始担任苹果公司的视频服务总监，她之前曾在迪士尼工作了十年，并她曾效力于Disney+服务，还管理过DisneyLife。

迪士尼拒绝置评。苹果没有作出回应。

这种挖角非常引人关注，因为迪士尼CEO鲍勃·艾格（Bob Iger）是苹果董事会成员。截至目前，他坚持认为这家iPhone制造商的视频业务太小，不足以促使他放弃这个职位。

但随着苹果和亚马逊等科技公司制作自己的电影和电视节目，并与传统媒体公司争夺流媒体时代的观众，对娱乐业高管的争夺也日益激烈。迪士尼、AT&T和康卡斯特旗下的NBC环球都在开发新的流媒体服务。今年3月，Disney+聘请了Netflix的一位高管来领导商业事务。

Netflix是流媒体的先驱，拥有最多的订户，并且投入了数亿美元来获得各种版权。它还支付高薪挖角传统媒体公司的员工。

这导致了至少一起诉讼。20世纪福克斯电影公司于2016年起诉Netflix挖角。此案仍在进行当中。

苹果的招聘启事表明，该公司正在为其Apple TV +流媒体服务建立国际业务。该公司聘请了一些来自BBC的创意高管，以及来自亚马逊和Netflix的人才。

流媒体服务的扩张不会引发人才战争或更多诉讼，反而会为失去工作的娱乐业员工提供软着陆的机会。迪士尼今年从21世纪福克斯公司购买的电影和电视资产预计将导致数千人被裁，从而增加潜在应聘者的数量。