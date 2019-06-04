WWDC19：苹果iOS 13/iPadOS开发者预览版Beta 1固件下载

IT之家6月4日消息 在今天的WWDC19主题演讲结束之后，苹果发布了iOS 13，iPadOS，watchOS 6，macOS 10.15和tvOS 13的第一个开发者预览版本。目前，用户必须通过iTunes使用IPSW固件安装iOS 13测试版，还未发布描述文件安装方法。

值得注意的是，本次虽然已经有固件下载，但是需要最新的iTunes支持。Windows版本iTunes仍然不支持，只能使用最新的macOS 10.15 Catalina预览版或者最新的Xcode 11 beta才可以使用iTunes最新版安装升级固件。

下面是简要安装方法描述：

确保你的iPhone，iPad或iPod touch位于支持的设备列表中

使用以下说明安装macOS 10.15 beta，你必须在macOS 10.15 Beta或安装最新的Xcode 11 beta才能安装iOS 13 Beta 1。

将你的设备内容备份到iCloud

将设备内容备份到iTunes

转到Apple Developer - > Develop - > Downloads（下载）

下载与你的设备对应的固件

通过Lightning或USB Type-C将iPhone，iPad或iPod连接到Mac

在Finder中，选择“恢复iPhone”或与你的设备对应的任何一个，同时按住Mac上的Option键。

选择你下载的固件文件，将进行安装

在开机设置中，选择你要恢复内容的iCloud备份

下面是iOS 13 /iPad OS机型Beta 1固件下载

iPhone XS，XS Max ： 点此连接，提取码: jk7f

iPhone X ： 点此连接，提取码: hrnb

iPad 11 ,12.9 第三代 ：点此连接，提取码: 3k98

以上固件，IT之家也在进行刷机验证中，有一定的风险，请谨慎操作。