内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

WWDC19：苹果iOS 13/iPadOS开发者预览版Beta 1固件下载

2019-6-4 8:36:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月4日消息 在今天的WWDC19主题演讲结束之后，苹果发布了iOS 13，iPadOS，watchOS 6，macOS 10.15和tvOS 13的第一个开发者预览版本。目前，用户必须通过iTunes使用IPSW固件安装iOS 13测试版，还未发布描述文件安装方法。

值得注意的是，本次虽然已经有固件下载，但是需要最新的iTunes支持。Windows版本iTunes仍然不支持，只能使用最新的macOS 10.15 Catalina预览版或者最新的Xcode 11 beta才可以使用iTunes最新版安装升级固件。

下面是简要安装方法描述：

  • 确保你的iPhone，iPad或iPod touch位于支持的设备列表中

  • 使用以下说明安装macOS 10.15 beta，你必须在macOS 10.15 Beta或安装最新的Xcode 11 beta才能安装iOS 13 Beta 1

  • 将你的设备内容备份到iCloud

  • 将设备内容备份到iTunes

  • 转到Apple Developer  - > Develop  - > Downloads（下载）

  • 下载与你的设备对应的固件

  • 通过Lightning或USB Type-C将iPhone，iPad或iPod连接到Mac

  • 在Finder中，选择“恢复iPhone”或与你的设备对应的任何一个，同时按住Mac上的Option键。

  • 选择你下载的固件文件，将进行安装

  • 在开机设置中，选择你要恢复内容的iCloud备份

下面是iOS 13 /iPad OS机型Beta 1固件下载

以上固件，IT之家也在进行刷机验证中，有一定的风险，请谨慎操作。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 13ipadosWWDC19

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有