【IT之家学院】苹果iPhone升级iOS 13开发者预览版 Beta 1教程

今天凌晨苹果在WWDC19上发布了全新的iOS 13开发者预览版Beta 1。与以往不同的是，此次暂不能通过OTA更新固件，加之Windows系统下的iTunes版本过低，想要体验新系统，你需要用到一台Mac。
需要准备的：
1、升级会保留数据但请备份数据；备份数据；备份数据；
2、一台受支持的iPhone（点击查看支持列表）；
3、对应机型的固件（点击进入下载）；
4、（二选一）一台安装了最新版 iTunes 和 Xcode 11 beta 的 Mac 或一台升级了 macOS 10.15 Catalina 的Mac。
有两种方法可以为iPhone刷入iOS 13 Beta 1，以iPhone X为例。
一、通过iTunes刷入
如果你的Mac还未升级macOS 10.15 Catalina，可以通过最新版的iTunes刷入，需要安装Xcode 11 beta。
不过有网友实践，并不需要完整安装Xcode 11 beta，只需要安装其中一个名为“MobileDevice.pkg”的组件（点此下载，提取码94ov），可以省去不少时间。
左为固件，右为MobileDevice.pkg▲
MobileDevice.pkg安装完成▲
安装“MobileDevice.pkg”，并根据机型下载好固件后，将手机连接至iTunes，按住Option的同时，点击“更新”按钮；
选择下载的ipsw文件，双击或点击“打开”；
在弹出的对话框中点击“更新”；
等待一段时间即可完成升级。
更新中▲
二、通过macOS 10.15的New Finder刷入
如果你的Mac已经升级了macOS 10.15 Catalina，便不用安装Xcode 11 beta，甚至可以用新的Finder进行刷机（依然调用iTunes）。
将iPhone连接至Mac，打开Finder，左边栏找到iPhone，点击查看手机存储信息，同时也有“Check for Update”按钮，按住Option，点击“Check for Update”。
在New Finder中可以更新手机系统▲
选择下载好ipsw文件，双击或点击“打开”；
验证信息中点击“Update”即可升级。
updating▲
简单上手：
软件版本▲
黑暗模式▲
日历▲
新壁纸▲
音量调节改到左边栏▲
拨号盘▲
终于支持实时歌词▲