【IT之家学院】苹果iPhone升级iOS 13开发者预览版 Beta 1教程

今天凌晨苹果在WWDC19上发布了全新的iOS 13开发者预览版Beta 1。与以往不同的是，此次暂不能通过OTA更新固件，加之Windows系统下的iTunes版本过低，想要体验新系统，你需要用到一台Mac。

需要准备的：

1、升级会保留数据但请备份数据；备份数据；备份数据；

2、一台受支持的iPhone（点击查看支持列表）；

3、对应机型的固件（点击进入下载）；

4、（二选一）一台安装了最新版 iTunes 和 Xcode 11 beta 的 Mac 或一台升级了 macOS 10.15 Catalina 的Mac。

有两种方法可以为iPhone刷入iOS 13 Beta 1，以iPhone X为例。

一、通过iTunes刷入

如果你的Mac还未升级macOS 10.15 Catalina，可以通过最新版的iTunes刷入，需要安装Xcode 11 beta。

不过有网友实践，并不需要完整安装Xcode 11 beta，只需要安装其中一个名为“MobileDevice.pkg”的组件（点此下载，提取码94ov），可以省去不少时间。

左为固件，右为MobileDevice.pkg▲

MobileDevice.pkg安装完成▲

安装“MobileDevice.pkg”，并根据机型下载好固件后，将手机连接至iTunes，按住Option的同时，点击“更新”按钮；

选择下载的ipsw文件，双击或点击“打开”；

在弹出的对话框中点击“更新”；

等待一段时间即可完成升级。

更新中▲



二、通过macOS 10.15的New Finder刷入

如果你的Mac已经升级了macOS 10.15 Catalina，便不用安装Xcode 11 beta，甚至可以用新的Finder进行刷机（依然调用iTunes）。

将iPhone连接至Mac，打开Finder，左边栏找到iPhone，点击查看手机存储信息，同时也有“Check for Update”按钮，按住Option，点击“Check for Update”。

在New Finder中可以更新手机系统▲

选择下载好ipsw文件，双击或点击“打开”；

验证信息中点击“Update”即可升级。

updating▲

简单上手：

软件版本▲

黑暗模式▲

日历▲

新壁纸▲

音量调节改到左边栏▲

拨号盘▲

终于支持实时歌词▲