苹果操作系统趋于融合，最终会大一统？

网易科技讯6月4日消息，据CNET报道，苹果的2019年全球开发者大会（WWDC），看起来就像钢铁侠和蝙蝠侠出现在同一部电影中，你可以听到一声怒吼:“世界在碰撞!”

在开发者大会的主题演讲中，苹果发布的重大声明之一是扩大了该公司的Marzipan计划（现在被称为Project Catalyst），该计划旨在将iOS应用程序带到Mac上。实际上，这种操作系统融合趋势早有迹象可循，比如苹果去年允许其新闻和股票等应用在Mac上运行，但该公司更进一步向第三方开发者开放了这个项目。

另一个重大变化是iPadOS的推出，这是一种新的操作系统，旨在让iPad拥有更像PC的体验。苹果还表示，iPad将能够充当MacBook的第二屏幕。

就像这次开发者大会上的其他东西一样，这些功能乍一看似乎毫无关系，但综合起来，它们让我们更接近期盼已久的现实：苹果将其智能手机、平板电脑和电脑世界融为一体。在Mac电脑上运行iOS应用程序，以及让iPad变得更有用，可能预示着苹果主导的移动操作系统也可能接管电脑。

对于消费者来说，这最终意味着应用程序和服务可以在所有兼容设备上无缝运行，或者只需要一台设备就可以满足他们所有需求，从Uber叫车或直播家庭团聚场面，到将手机与联网显示器连接充当桌面电脑等。

拥有能够运行所有应用的单一平台对开发人员和消费者都有好处。对于开发人员来说，能够在一个平台上开发应用将使工作变得简单得多。对于消费者来说，拥有能与任何设备兼容的应用程序会提供更多便利。

不过，在此之前，苹果始终坚称，它更愿意将电脑和移动设备分置于单独的平台上。苹果公司营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）2016年接受采访时表示：“我们用了大量时间进行研究后得出结论，要打造最好的个人电脑，你不能试图将MacOS植入iPhone，也不能把iOS植入Mac，每个平台都应该去做自己最擅长的事。我们会从不同平台中提取有意义的东西加以补充，但不会从根本上改变它们。”

如今，情况似乎有了变化，苹果正在推动开发者将iOS应用带到其他平台上。苹果软件业务负责人克雷格·费德里吉(Craig Federighi)表示:“这是为Mac带来新应用的全新方式。”

其他公司也试图将智能手机和电脑这两个世界连接起来。微软已经采取了行动，在其智能手机上安装了接近完整版的Windows操作系统。你可以把智能手机与显示器相连，让其充当桌面体验的大脑。

当然，微软在2017年取消了对其智能手机产品线的支持。谷歌也在这个方向迈出了一小步，将安卓应用程序植入Chrome操作系统，为Chromebook提供动力。

也许苹果在整合“两个世界”这一棘手领域走在了前面。考虑到它同时控制着硬件和软件，要想实现上述目标，或许没有比苹果更合适的公司了。