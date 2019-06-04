苹果WWDC19观察：通用应用策略成形，隐私即服务

凤凰网科技讯北京时间6月4日消息，北京时间今天凌晨，苹果公司的2019年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。苹果在此次大会上照例更新了手机、电脑、智能手表和电视机顶盒四大操作系统，并推出了用于iPad的第五大操作系统iPadOS，预览了最新Mac Pro台式机，展示了健康和增强现实新功能。

通用应用策略

对于开发者来说，最重要的一个变化就是苹果面向其软件业务的未来公布的新愿景：催化剂计划(Project Catalyst)。苹果首次允许开发者重制他们的iPad应用以便在Mac电脑上运行。这将有助于重振Mac应用生态系统，对苹果不同的系统平台启动一次更为广泛的聚拢。

新工具的推出意味着开发者只需编写一次应用就可让它运行在所有苹果主要设备上。目前，开发者要想让应用运行在Mac、iPhone以及iPad上必须编写两个不同的应用。新功能可以释放开发者的时间让其更加专注于应用功能层面，而不是设备兼容性上。

▲苹果催化剂计划

催化剂计划也适用于苹果。苹果已经开始把部分系统代码向能够运行在任意苹果设备上的应用倾斜。去年，苹果把最初为iPad编写的新闻、语音备忘录、家庭设备管理以及股票应用添加到了Mac上。在周一圣何塞举行的WWDC大会上，苹果展示了来自Twitter公司、协同办公公司Atlassian等开发商的催化剂计划应用实例。

所有系统更新都将在今秋向用户推送。从周一开始，开发者能够获得这些系统的早期测试版本。苹果一般会在10月份推出新iPhone和Apple Watch硬件时推送系统更新。

尽管WWDC不是苹果一年中最受关注的活动，但它对于苹果的成功至关重要。苹果的设备常常独一无二，功能比对手的产品更强大，原因就是苹果的软件能够和硬件出色地结合在一起。

隐私即服务公司

苹果在WWDC19上宣布了大量消息，但是从公司的发展方向上看，只有少数几个消息可能才是最重要的。具体来说，苹果公布了一个通用ID平台提供了一个新的单一登录方式，并成为兼容其HomeKit智能家居设备的安全摄像头媒介。

这并不是苹果突然冒出的想法。至少这几年来，苹果一直在为其隐私策略布局。在蒂姆·库克(Tim Cook)担任苹果CEO时代，隐私尤其受到重视。

但是，苹果在周一公布的措施真正明确了苹果的隐私策略如何与转型成为一家服务公司融合在一起。苹果正在成为一家服务公司，并且带有一个重要特色：重视隐私。苹果还把这一范式扩大到了第三方，以生态系统的身份在用户和想要通过用户信息创收的第三方之间进行调停。

▲苹果单一登录服务

苹果正在真正向一家隐私即服务公司转型，这体现在了苹果同时推出了新的单一登录账号服务以及在iOS 13中更新摄像头和位置服务。单一登录服务尤其聪明，因为它纳入的机制允许开发者继续拥有维持与用户直接关系所需要的相关信息，但又能够让用户选择分享姓名或者邮件地址。

苹果为用户提供了一个标记化的一次性使用电邮选项，供用户与开发者保持直接但独特的关系。这就意味着，开发者或服务提供商依旧能够其轻松直接与你交流，但是他们无法通过出售或者与其他开发者、提供商分享你的信息获利。这完全把隐私的控制权交给了用户，而不是通过假惺惺的冗长、晦涩难懂以及难以拒绝的服务条款把“控制权”提供给用户，实际上则是与服务提供商分享用户的数据。

苹果与摄像头提供商的合作也很独特。它实际上对第三方伙伴拍摄的视频进行终端设备分析，取代了安全设备制造商一般作为增值服务提供的业务。例如，它对你家中的访客提供明确的身份识别信息，当侦测到有人进入时就会发出警告，并与其他动作进行区分。

这些措施不再只是简单地保护你的数据，它在一整套设备上的服务层面利用一个重视隐私的特性取代了一个可能侵犯隐私的功能。

新的位置服务功能也把所有控制权交给了用户，而不是服务提供商。对于重视隐私的用户来说，为应用提供一次性使用的位置许可简直太棒了。

这是一项大胆举措。最终，苹果可能不但会掌握大量消费者与硬件设备关系的控制权，还有其平台上软件提供商与用户关系的控制权。鉴于目前为止苹果在隐私处理上的良好记录，这令人放心，但是外界还要密切关注当苹果成功转移这一控制权后它的业务发展进程。