5G牌照发放在即，多支概念股连续两日涨停

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IT之家6月4日消息 昨日，新华社报道称，工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照。新华社表示，目前，全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国5G产业已建立竞争优势。
5G商用牌照即将发放的消息一经放出，多家5G概念股涨停——和晶科技、华脉科技、创意信息、中通国脉、汇源通信、恒铭达、欣天科技、紫光国微、中光防雷等股票大涨。
据统计，部分领域涉及半导体芯片、信息化通信、基站基础设施的企业也受影响，股票续两天触及涨停板。
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