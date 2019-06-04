Marvell推出Prestera CX 8500系列芯片，传输速度达12.8Tbps

在近日的媒体交流会上，Marvell网络事业部产品营销总监Eric Yeh，从四个方面阐述了Prestera CX 8500在其技术与应用方面的创新。

据Eric Yeh介绍，Prestera CX 8500芯片采用模块化设计。模块化芯片可扩展性更强，可以根据不同客户要求，支持2-12.8 Terabits传输，客户只要开发一次软件，就可以涵盖从2T到12.8T的速率。

“事实上，我们有一个中心的芯片，把I/O的部分摆在旁边，总共可以摆16个小的I/O的芯片在旁边，根据客户的需求，我们可以把这些小的I/O芯片拔出来。将来产品技术还会再演进，I/O如果从50G变成100G，我就可以把I/O替换掉，帮客户升级。我们目标不仅是从25G到50G，还要从50G到100G演进。”Eric Yeh解释道。

在未来，数据需求会大幅度的爆发性成长，而交换机芯片的技术也要在速度上做很大改进。现在大部分在数据中心里面都是25G服务。Marvell Prestera CX 8500系列解决方案提供25 Gbps和50 Gbps两种I/O选择，相较于传统交换机，它可在系统层级降低35%以上的能耗，并多出25%的总缓存空间。

“同样的一颗芯片，Prestera CX 8500可以支持更多的口。以前一颗芯片可能就是128个接口，现在它一口气可以支持一千个口，现在市面上还看不到这样的芯片。”Eric Yeh介绍道，“以前如果要接一千个口的话，中间要多加两层去扩展。即之前的芯片，只能够支持128，256，那就需要多一层再继续扩散。现在，一颗芯片可以支持到一千个接口，只用两层的交换机就可以做到同样的流量和数据量的处理。”

Marvell将这项技术叫做FASTER，FASTER技术通过启用虚拟化实现可拓展性，可以减少网络层数并降低复杂度，允许边缘数据中心网络缩减为一层，从而减低功耗、空间和延迟。FASTER将最多500K网络节点的网络层从四层减少到两层，将网络整体成本降低50%以上。

突破性存储感知流引擎检测每条信息流，“以前的存储都是集中式的，当你把他打开了之后，把这些资料，能够更快速的对CPU进入处理。集中起来更快速，更是可以保障，需要的时候一定可以拿得到，不能够有任何丢包的事情发生，这也意味着它需要一个庞大的存储数据库。”Eric Yeh说。

在未来，存储会利用以太网的扩展性，Prestera CX 8500采用Marvell的RDMA的技术，而RDMA的技术最担心的就是丢包。为此，Marvell采用了突破性的存储感知流引擎（SAFE）技术，以管理可组合基础设施的网络复杂性。SAFE技术通过保持每条流的可见性，提供先进的遥测和全面诊断，及时识别和解决网络拥塞，让用户可以深入了解网络流量，从而更好地编排虚拟储存。

未来，需要处理数据会越来越庞大，整个数据的吞吐量剧增，同时还要解决由此带来的功耗大和延迟高的问题。

据了解，Prestera CX 8500可以把功耗压到只有20%的增加。这一方面是因为模组化的芯片，所以不是集中式的散热，而是分散式的。另一方面，CX8500利用多口数的架构，随着芯片接口的增多，网络节点的网络层减少，交换机的数目也会减少，这也是降低功耗和延迟的一大原因。此外，SAFE技术通过保持每条流的可见性，可以及时识别和解决网络拥塞，也极大程度地降低了延迟。

总的来说，Marvell Prestera CX 8500系列产品提供了工作流可见性、分析和网络简化功能，支持流量管理和弹性扩展。存储感知流引擎（SAFE）技术，以管理可组合基础设施的网络复杂性。SAFE技术通过保持每条流的可见性，提供先进的遥测和全面诊断，及时识别和解决网络拥塞。Marvell Prestera CX 8500系列集超强的功能特性于一身，以满足数据中心的独特需求。在互联智能、边缘计算和5G应用浪潮飞速发展的今天，Marvell提前进行了产品布局。