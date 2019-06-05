苹果新iPadOS上手：体验上乘，不像预览版

今年的WWDC，苹果为我们带来了多款软硬件新品，其中最令人惊喜的，除了硬件新品的价格，就是iPadOS了。

iPad从诞生之日起，就“寄人OS下”，如今终于有了自己专属的操作系统，小编也体验了最新的iPadOS，跟大家分享一下，iOS有了“Pad”后，会带来哪些惊喜。

桌面布局

首先映入眼帘的，便是新的壁纸，好看与否见仁见智。

解锁后，可以注意到，图标相比iOS 12缩小了一圈，布局也做了相应调整，竖屏状态下每行由4个变为6个，横屏状态下由5个变成6个。这种变化使得横屏竖屏状态下，都是6×6的布局，虽然只是很小的调整，但相较于前作4×5变5×4带来的错位感，体验的提升是巨大的。

竖屏状态下图标排列▲

横屏状态下独自占据三分之一桌面的今日视图同样惹眼，从iOS乔迁到iPadOS，今日视图也从负一屏改到了第一屏，小编手中的iPad Pro 10.5横屏状态下默认第一屏显示今日视图，竖屏状态下需要手动右滑调出，浮于桌面之上。而WWDC上演示的iPad Pro 2018在横屏状态下依然需要手动右滑调出，小编猜测可能是由于早期系统带来的不同，后续可能会统一。

横屏状态下今日视图▲

竖屏状态下呼出今日视图▲

WWDC上演示▲

小编认为，横屏状态下，在不改变图标大小和布局情况下，适当压缩图标间隙，为今日视图腾出空间，也不失为一种讨巧的布局方式，即增加了显示内容，同时又避免了图标过于拥挤的窘境，小编个人感觉很精致。

另外，锁屏状态下，是可以呼出今日视图的。

锁屏状态下呼出今日视图▲

黑暗模式

然后就是同样出现在iOS 13上的新特性，黑暗模式（Dark Mode）。macOS 10.14 Mojave刚更新黑暗模式时，给小编的感受是惊艳，但迁移到移动端上感觉更大的作用是护眼。移动端需要在不太大的屏幕上显示大量信息，就需要在黑色的背景上加上大量灰色色块增加文字的可阅读性，视觉冲击力自然是不比桌面端。

暗黑模式▲

虽然少了股酷劲儿，但“黑化”得相当彻底，系统自带应用几乎全部适配了新主题，还是挺耐看的。另外苹果此次还带来了自动调节外观的功能，但只支持固定时段切换深色、浅色主题，并没有macOS上随时间改变壁纸颜色功能。

设置▲

音量条

接下来是我们之前提到过的，音量条“退出C位”，移到屏幕顶部中央，且随时间变细，再也不用担心遮挡主要内容了，改得比iOS 13的挪到侧边还彻底。

音量条▲

近年来，苹果提到iPad，恨不得把“生产力”三个字写在脸上，这不，iPadOS也更新了不少关于提高生产力的新特性。

三指手势

之前iPad的手势，一指、双指、四/五指各有对应的功能，唯一缺的三指，苹果这次也给用上了。文本编辑时，三指捏合可以复制选中文字，三指外扩粘贴，三指左滑或上滑撤销上一步操作，三指右滑或下滑重做上一个被撤销的操作，操作后屏幕顶部会有相应提示。这样确实能提高屏幕操作的效率，不过有键盘时，小编更愿意用快捷键操作，而不是抬手触摸屏幕。

三指手势▲

多任务、多窗口

如果说快捷操作只是小打小闹，那么多窗口和软件多开绝对是提高生产力的利器。

iPad早已支持了窗口多开，侧边的小屏幕想必大家不会陌生，这次苹果让它不再孤独，侧边可以放多个小窗口了。同一时间只显示一个小窗口，窗口底部有类似iPhone屏幕底部的导航条，左右滑动可快捷切换小窗口应用，上划显示类似iPhone上的“小窗口多任务”，效率确实可以高很多。

小窗口多任务▲

另一大特性便是应用支持多开了，也就是同一应用可以打开超过一个窗口，系统应用支持的比较好，比如备忘录可以打开多个，但WWDC上演示的Word多开暂未支持。另外，同屏并排多窗口，不管是不是同一应用，切换多任务时都看作一个窗口。

两个备忘录窗口▲

三个备忘录窗口▲

一些不大不小的新特性

Safari可以显示桌面版的网站，有了自己的“下载中心”。

Safari桌面版网站功能入口▲

Safari下载中心▲

文件管理添加了对U盘的支持。

终于可以长截屏了，虽然目前仅支持Safari网页，但未来可期。

Safari长截屏▲

兼容性

兼容性方面，QQ、微信、Office、各大音乐视频应用等常用软件都运行良好，极个别会闪退。

Sidecar

最后我们来看一个对整个苹果生态都算挺重要的更新——Sidecar，可以让iPad成为Mac的第二屏。

根据小编今天体验的经验来看，功能使用的前提是，iPad升级到iPadOS Bata，Mac升级到macOS 10.15 Catalina Beta，两台设备登录同一iCloud账户，可以选择有线或无线连接，无线连接状态下两台设备需在同一局域网下。

功能开启后，macOS的系统偏好设置中，会多出一个“Sidecar”设置项，顶部状态栏会多出一个Sidecar图标。

系统偏好设置和状态栏▲

连接成功后，iPad可以作为屏幕的镜像，也可以选择作为扩展，扩展状态下设备间拖动应用窗口没有任何卡顿，鼠标在两个设备间切换也很容易适应，分辨率适配也很自然。

设备间窗口拖动▲

同时iPad作为第二块屏幕的同时也保留了触控功能，左侧和底部可以改变位置的两个区域分别是一些快捷/功能键和Touch Bar上的内容，而剩下的矩形区域仅支持Apple Pencil操作，几乎感觉不到任何延迟。

iPad操作区域▲

小编认为iPadOS这样的设定有利有弊，好处是这样用户在Mac上使用Photoshop或CAD等应用时，可以将iPad Pro当做可以显示画面的数位板使用，毕竟为了生产力；弊端是，iPad上大部分区域需要Apple Pencil才能触控，突然切换到Mac上的屏幕有种体验上的撕裂感，操作方式带来的不一致感很难短时间内适应，鬼知道今天小编用Apple Pencil戳了多少下MacBook Pro的屏幕。

用作数位板▲

值得一提的是，Sidecar在iPad端依然是通过应用的方式实现的，使用时切换到后台可以看到名为“Sidecar”的App图标，清除应用后台后服务断连。

Sidecar应用后台▲

另外，如果在iPad端截图，只会有一张iPad的屏幕截图保存到相册，如果在Mac端截取全屏，则桌面上会出现两张图片，分别是两个设备的全屏截图，并没有像Windows对多显示器截图做拼接处理，应该是出于分辨率的考量。

同时截取的两张屏幕快照▲

Windows则是将所有显示器的屏幕截图按照空间逻辑顺序拼成一张图，分辨率不同则用黑色色块填充。

Windows多显示器不同分辨率处理方式▲

整体来说，Sidecar的体验远好于同类第三方应用，有了这项功能，13寸MacBook Pro和12.9寸iPad Pro简直是绝配。

Bugs

当然，一个新系统，还是Beta版，bug也是有一些的，小编手上这台有以下问题。

蓝牙鼠标几乎处于不可用状态；

开启辅助触控（小圆点）后，官方的保护键盘就“疯了”，是的，疯了，字母数字全部不可用，标点符号、空格和退格按一下就停不下来；

横屏时桌面左上角不显示时间，第一屏有今日视图还可以看时间，其他屏想看时间就要回到第一屏或调出通知中心，竖屏状态偶尔中招；

还蹦出过这种只有一个“好”的对话框，点的时候还是有点慌的；

没有职业道德的对话框▲

推送的“新特性”中依然显示“iOS 13”。

依然提示iOS 13▲

iPadOS是小编用过完成度最高的预览版系统没有之一，功能完整，操作流畅，只有一些影响不大的bug，也未感觉到对续航有明显影响。小编个人是很满意的，可以暂时不考虑回滚系统，日常主力使用。升级方法同iOS 13，区别在于会抹掉所有的数据，记得备份，可以参考这篇教程。



大家如果有不同的见解和感受，欢迎到iOS圈和即将开启的iPadOS圈分享和交流。

