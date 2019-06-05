腾讯计划在海外推出《使命召唤》移动版

新浪科技讯北京时间6月5日早间消息，腾讯计划在美国、欧洲和拉美等市场推出大型运营商《使命召唤》移动版，在中国本土市场遭遇不确定性影响的当下加速寻找新的增长途径。

这家全球最大的游戏开发商计划在使用其推出《王者荣耀》海外版（Arena of Valor）时构建的营销和分销网络。腾讯天美工作室集团和《王者荣耀》海外版的海外营销总监文森特·高（Vincent Gao）表示，该公司现在计划通过在海外招聘更多开发者来扩张该团队，同时还会探索其他类型的游戏来瞄准国际玩家。

腾讯此前多年一直在整体进口游戏，然后提供给其十亿多社交媒体用户使用。而现在，该公司正在通过调整流行游戏的名称，然后将其出口到海外来扭转其剧本。

“我们过去在开发手机游戏方面积累了很多经验，我们认为我们很有可能出口自己的技能。”文森特·高在接受采访时说，“未来，我们计划与顶级游戏开发商推出多种类型的游戏。”

与阿里巴巴一样，这家中国互联网巨头也在努力维持其快速增长。腾讯今年5月报告称，该公司创下自2004年上市以来的最慢增速。腾讯还在全球范围内探索多元化，以摆脱对国内市场的依赖。

它选择了由动视暴雪开发的第一人称射击游戏《使命召唤》来开路，因为这是有史以来最畅销的游戏之一。文森特·高说，腾讯的移动版目前正处于测试阶段，尚未确定最终的公开推广日期。但这家中国巨头计划最终在美国和日本，以及整个欧洲、拉美和东南亚发布。

文森特·高否认有关该公司解散《王者荣耀》海外版营销和销售团队的报道。他补充说，腾讯从来没有驻扎在欧洲的团队，该公司事实上还计划为其美国部门雇用更多的开发者。

由于《王者荣耀》的突破性成功，腾讯鼓励在开发游戏的过程中展开内部竞争。天美是其四大主要创意工作室集团中最大的一个。咨询公司SensorTower的移动洞察负责人兰迪·尼尔森（Randy Nelson）表示，同一款游戏的海外版在越南、泰国和台湾获得金奖。

文森特·高说，天美的“核心是全球扩张。我们在这个战略中非常坚定。”

目前还不清楚腾讯将如何与暴雪或其他各方分享收入。但腾讯的全球雄心壮志远不只是“CoD”这个绰号所能涵盖的。文森特·高表示，光是天美就已经与几家国际公司合作，在射击游戏、角色扮演和其他类别中引入游戏，但他并没有明确具体的游戏。

但这位高管确实解决了开发人员关心的一个问题：他们的作品将被复制。文森特·高说，天美在尊重知识产权方面会做得更好。他表示，虽然内容和故事情节对公司来说是一个相对薄弱的领域，但腾讯在游戏和系统方面具有很强的全球竞争力。

“腾讯过去主要关注中国，但我们目前正在以更全球化视角看待游戏业，”文森特-高说。“这将使公司更加重视知识产权保护。”