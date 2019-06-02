腾讯《和平精英》专项打击外挂和恶意组队，进行封号处罚

IT之家6月2日消息 腾讯《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验手游，为向守卫国家领空的蓝天勇士致敬，特邀请空军招飞中心协助指导。年满16周岁的用户才可获得登录授权。近期和平精英手游微博发布外挂和恶意组队专项打击公告。

《和平精英》是腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验手游。虚幻引擎4研发，次世代完美画质，极致视听感受；超大实景地图，打造指尖战场，全方面自由施展战术；百人同场竞技，真实弹道，完美的射击手感；好友一键组队，语音开黑；腾讯光子工作室群超过300人团队研发，给您带来一场震撼的竞技体验。

下面是【和平精英恶意组队专项打击公告】



《和平精英》官方一直致力于打造公平的游戏环境，对任何作弊游戏行为均予以严厉处罚。



对于游戏内“恶意组队”的行为，我们始终保持关注与重点打击。鉴于该行为对游戏竞技公平性造成较大的影响，安全运营团队针对此行为进行了安全策略的优化，进一步提升处罚效率。同时检测系统全面升级，将通过数据回溯持续对违规账号进行补封并清除段位分处罚。



另外，也请广大特种兵发现对局中有恶意组队的情况时，将相关视频或者截图提供给官方进行举报（恶意组队举报邮箱：1623083786@qq.com）。



一经核实将对这类账号进行封号处罚，并清除段位分。



《和平精英》安全运营团队会竭尽全力保证每位特种兵的游戏体验，希望广大特种兵能够遵守游戏规则，共同维护公平游戏环境。



近期部分违规用户名单：

【外挂打击公告】



亲爱的特种兵：



《和平精英》官方安全运营团队致力于打造绿色健康、公平竞技的游戏环境，通过游戏中7*24小时全天监测，对于使用外挂、非法插件、破解版、漏洞、非法广告、恶意挂机、观战透视、坐挂车、模拟器过检测及修改网络配置等所谓防封手段破坏游戏平衡的行为，经腾讯游戏安全中心核实后，将给予严厉处罚。



对于制作、经营、传播各类游戏外挂、程序工具等破坏游戏体验的行为，腾讯游戏始终秉持“零容忍”的态度并将依法予以严厉打击，维护广大玩家的合法利益。也请广大玩家不要轻易相信第三方外挂信息，避免造成游戏账号及个人财产损失。



希望广大“特种兵”一起维护游戏本身的绿色竞技精神，也欢迎大家与我们一起“战斗”，积极举报外挂、非法广告、挂机等情况，共同创造一个公平公正的游戏环境。



5月31日部分违规用户名单↓↓↓ 违规用户名单将持续更新：