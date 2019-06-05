诺基亚贝尔SPN网管测试完成，参与中国移动5G部署

在日前进行的SPN网管入网测试中，诺基亚贝尔的SPN网管系统以远超入网标准的结果通过了此次测试。值得一提的是，在测试中，除了网管基本功能外，还加入了大量智能运维方面的测试项，总测试项目达到近300项。

此次，测试的完成意味着中国移动SPN部署在继2018年完成SPN实验室测试环节转向规模试验测试后，进入到全新的阶段，可更好的支撑5G商用。

诺基亚贝尔执行副总裁，ION业务集团负责人Drazen Lukic介绍，诺基亚贝尔从SPN概念提出之时就和中国移动保持紧密的合作。包括在SPN国际标准推动，设备规范和测试规范的制定，实验室验证测试以及目前正在进行的入网测试等。

以此次SPN网管入网测试为例，本次SPN网管的入网测试于5月初在诺基亚贝尔实验室进行，共历时三星期。本次入网测试中除了网管基本功能外，还加入了大量智能运维方面的测试项，总测试项目达到近300项。最终，诺基亚贝尔的SPN网管系统以远超入网标准的结果通过了此次测试，显示了诺基亚贝尔的SPN解决方案的成熟度。

随着我国5G商用发牌日期日益临近，SPN能否快速顺利现网部署无疑将直接影响中国移动5G商用进程。对此，Drazen Lukic介绍，“诺基亚贝尔已经在包括网元和网管的整个SPN解决方案方面做好了充分的准备，我们提供从接入到核心的端到端的SPN解决方案，可以满足5G各种承载场景的需求，将全力配合中国移动的首批5G试点的承载网建设。”

同时，诺基亚贝尔认为SPN方案，相比PTN升级或扩容，能提供10倍以上的容量提升以及以SR，EVPN为代表的增强的三层功能，能够实现网络切片以真正满足5G各种应用的需求，不仅是5G近期商用的eMBB，也包括未来的URLLC和mMTC。

Drazen Lukic认为，运营商的不同选择源于其在3G/4G时代的承载网建设技术路线不尽相同，有其合理性。但一些关键技术，比如SR-TE，EVPN等都是要求具备的，差异可能仅在L1的技术选择有所不同。诺基亚贝尔全面支持包括SPN，IP-RAN和M-OTN在内的各运营商的5G承载方案。