软银与爱立信、诺基亚签署5G部署合同

日本软银（SoftBank）与爱立信和诺基亚签署了5G部署合同，准备通过新获取的5G频谱推出服务。

爱立信宣布，它已被选为利用软银的3.9GHz至4GHz和29.1GHz至29.5GHz频段的多频段5G网络部署的主要供应商。

软银将部署包括爱立信无线系列产品组合中产品的无线接入网络设备，以便在优化其5G网络的同时增强其现有的LTE网络。

自2015年以来，软银和爱立信一直在试验5G技术，并且已扩展了他们的合作范围，包括多频段的5G测试（包括28GHz和4.5GHz）。

“自2G时代以来，软银和爱立信一直是合作伙伴，我们非常兴奋能够在他们技术之旅的最新部分支持他们。”爱立信高级副总裁兼东北亚负责人柯瑞东（Chris Houghton）表示。

与此同时，软银将在全日本部署诺基亚的5G AirScale技术，以实现5G移动宽带（eMBB）、超可靠低延迟连接（URLLC）和机器类通信（eMTC）服务。

根据诺基亚日本负责人约翰·哈灵顿（John Harrington）的说法，软银计划在分布式和集中式无线接入网配置中采用诺基亚AirScale解决方案来启动5G业务。

“我们很高兴在这样一个向5G转型的重要里程碑（时刻）与软银继续保持长期合作关系，并作为可信赖的端到端合作伙伴与他们并肩努力。我们致力于帮助软银推出其商用5G网络。”他说。